In la via Colletta el primm palch per tutt i gent

e Fabio WolfIn la via Pietro Colletta al numer 21, propi a duu pass de piazzale Lodi, la gh’è del mes de november de l’ann passaa ona noeuva realtà teatral, la Sala degli Angeli, voluda del direttor artistich del Teatro Oscar, el famos e simpatich Giacomo Poretti. L’è on teater on poo different da i alter, l’è drent a la parrocchia de gli Angeli Custodi, el g’ha centcinquanta post, ma, soratutt el sò palch l’è el primm a Milan a vess accessibil anca per quej che g’hann de usà la cadrega cont i roeud e inscì l’è pront a ospità la gent pussé desfortunada minga domà in fra el pubblich, ma anca in fra i attor. In questa noeuva e meravigliosa sala l’è in scena “Trascinami con te”, on spettacol ispiraa al Cantico dei Cantici e a la poesia del Pablo Neruda, cont la regia del semper interessant Andrea Chiodi. El Chiodi l’è oramai affermaa come regista teatral e de television, l’ha vinciuu on monton de premi e incoeu l’è direttor del festival del Sacro de Vares e collaborator del Lac de Lugan, l’è specializzaa a mett su rappresentazion a l’aria aperta, come ad esempi el tecc del noster domm o el sagraa del domm d’Orvieto. A interpretà i personagg a g’hinn duu attor portentos, l’Angelo Di Genio e la Laura Palmieri. El Di Genio l’è consideraa vun di miglior giovin attor del panorama italian, la Palmieri, diplomada a la scola del Piccolo, l’è anca brava a cantà. E allora, per passà ona serada de sentiment e d’emozion, tocca andà in via Colletta.