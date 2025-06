Il TAM Ballet debutta con un Lago dei cigni al Castello Sforzesco

È il più celebre, probabilmente l’icona di tutti balletti classici “Il lago dei cigni“ di Pëtr Il’ič Čajkovskij, insieme a “Lo schiaccianoci” dello stesso compositore russo in combutta col coreografo Marius Petipa. TAM Ballet, la nuova compagnia del Teatro degli Arcimboldi, debutta portando Odile/Odette, il perfido mago Rothbart che ha trasformato la principessa in cigno e il principe Sigfried cui il villain vuol rifilare la figlia (Odile) allo Sforzesco per l’Estate al Castello. Appuntamento domani 27 giugno, con due étoile di fama internazionale come ospiti: Ruika Yokoyama e Giordano Bozza, entrambi ex primi ballerini del Teatro nazionale di Tbilisi in Georgia.