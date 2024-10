Il libro di Gilda Moratti tra dolore e rinascita

Un viaggio dentro il corpo e la mente di una donna sconvolta dalla malattia. Un difficile cammino di crescita e ricostruzione, che unisce le cure tradizionali a un percorso di guarigione interiore. Un cammino che non ha fine, in cui il dolore diventa una tappa necessaria per rinascere, un pezzo alla volta. Evocativo e con uno stile che scorre libero, quasi a flusso di coscienza, Terra è il primo romanzo di Gilda Moratti, pubblicato da Francesco Brioschi Editore, da domani in tutte le librerie italiane.

Basato su una storia vera, il libro racconta la vita e la sofferenza di una donna che ama viaggiare, scrivere e ballare, che vive in profonda connessione con il pianeta e tutti gli esseri viventi, che non sopporta le ingiustizie e vuole cambiare il mondo. Dopo anni di avventure negli angoli più incredibili del globo, Terra - questo il nome della protagonista - scopre di essere malata. La sua esistenza viene sconvolta: la donna si affida alle cure tradizionali, ma anche alla meditazione, al contatto con la natura, alla rilettura dei diari dei suoi viaggi. Il suo percorso di guarigione è strettamente legato ai simboli della geometria sacra: ogni capitolo si apre con una di queste icone, vere e proprie chiavi di lettura per comprendere i significati universali racchiusi nelle esperienze vissute da Terra. Fungono da catalizzatori per l’elevazione della coscienza e collegano il suo percorso di trasformazione ai quattro elementi: fuoco, terra, aria e acqua.

Nella figura della protagonista si possono scorgere alcuni tratti della vita dell’autrice. Figlia del petroliere Gianmarco Moratti e dell’ex sindaca di Milano Letizia Moratti, anche lei ha una storia caratterizzata da un forte impegno per la tutela della natura e degli animali. Nata a Milano nel 1976, Gilda Moratti ha una lunga esperienza nel volontariato e ha partecipato a missioni umanitarie in India, Sri Lanka, Liberia e Sierra Leone. Ha inoltre fondato con Andrea Costa l’organizzazione Earth League International, che si occupa di contrastare il traffico di specie protette. Proprio come cerca di fare la protagonista del suo primo romanzo.

Thomas Fox