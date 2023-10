Iginio Massari lancia la pasticceria virtuale. Il cliente potrà disegnare la propria torta da zero

Milano – Prima o poi tutti ci devono “entrare”, nella realtà virtuale. Succede anche all'alta pasticceria e chi meglio del Maestro Iginio Massari poteva essere il primo ad aprire le porte dalla sua pasticceria alla tecnologia: il cliente potrà vedere in anteprima, ad esempio, la torta di compleanno o nuziale, suggerire modifiche e avere un'idea precisa su tutto l'effetto finale, gusto e sapore a parte ovviamente.

Il progetto verrà presentato all'Experience Store, l'area dedicata alle tecnologie più innovative del Forum Retail 2023, il 26 ottobre a Allianz Mico a Milano. "Siamo lieti che Iginio Massari Alta Pasticceria abbia scelto Forum Retail per presentare in anteprima il suo progetto così all’avanguardia e pioneristico nel settore", dichiara Laura Ghisleri, Content&Networking Director iKN Italy. Tradizione in pasticceria e la tecnologia più avanzata sono gli ingredienti del progetto che sarà a disposizione sul sito iginiomassari.it e progressivamente, a partire da gennaio 2024, all’interno delle Gallerie Iginio Massari in tutta Italia con corner dedicati.

Qui i clienti potranno indossare visori e supportati dal personale di vendita entreranno in una sorta di 'pasticceria virtuale' con diverse stanze, ciascuna dedicata a un evento dalla cresima alla comunione, dal battesimo al matrimonio, dal compleanno alla laurea. Per ogni evento ci saranno diversi tipi di dolci che si possono personalizzare seguendo il proprio estro e con costi che variano a seconda delle scelte fatte, si potranno selezionare i colori, le decorazioni, il numero di piani fino ad arrivare alla “prova su tavola”, ossia a una simulazione dell’effettivo ingombro del dolce servito sul tavolo.

"La tecnologia in pasticceria è ormai una realtà fondamentale e tangibile a livello produttivo - afferma il Maestro Iginio Massari -. Nel corso degli ultimi anni abbiamo potuto evolverci, migliorando ad esempio la precisione delle forme dei nostri prodotti. Oggi è doveroso guardare al domani con le soluzioni che possono aiutare ad appagare i desideri dei nostri clienti". Maestro della tradizione e pioniere nella realtà virtuale. "Si tratta di una novità unica in Italia a livello di grande gruppo di alta pasticceria - dichiara il figlio, Nicola Massari - Lo facciamo con un servizio tecnologico che potrà supportare ancora di più il cliente per la sua esperienza di acquisto, senza comunque sostituire il necessario contatto umano. Partiamo da un segmento, quello delle torte da evento, che è senz’altro il più sartoriale della nostra vasta gamma di prodotti".