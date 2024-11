"Ibeji, i figli del tuono" a Milano e i misteri del culto dei gemelli

Appuntamento al Museo d’Arte e Scienza a Milano, in Via Quintino Sella 4, oggi alle 18,30. Ci sarà tempo fino al 15 gennaio (lunedì-mercoledì-venerdì 10/18, martedì-giovedì 14/18) per vedere la mostra “Ibeji figli del tuono” curata da Bruno Albertino e Anna Alberghina. Il culto dei gemelli tra la popolazione Yoruba è uno dei capitoli più affascinanti della ritualità africana. Raffinati oggetti magici, le piccole sculture sono chiamate “ere ibeji”, “immagini di gemelli”, opera di scultori Yoruba: ciascuna di queste piccole figure scolpite nel legno rappresenta lo spirito di un gemello deceduto. Le nascite gemellari sono considerate foriere di fortuna. Secondo gli Yoruba, i gemelli hanno una sola anima: se uno dei due muore, la vita dell’altro è in pericolo. L’ibeji custodisce l’anima del gemello morto e ricostituisce l’equilibrio spirituale perduto. La madre tratta l’ibeji come se fosse un bimbo vivo: lo accarezza, lo lava, lo nutre, lo porta con sé.