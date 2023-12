Greta Rossetti, chi è la nuova concorrente del Grande Fratello Vip: età, lavoro, ex fidanzato

Milano, 3 dicembre 2023 – Greta Rossetti è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli in quello di opinionista social.

Greta ha varcato la porta rossa nella serata del 2 dicembre, poco dopo la cantante Rosanna Fratello. Il suo ingresso non è avvenuto subito a inizio puntata. Prima c’è stato un confronto tra lei e Mirko Brunetti, il giovane con il quale aveva iniziato una relazione dopo la partecipazione a ‘Temptation Island’ (Greta era una tentatrice, ndr), dopo che lui aveva deciso di mettere fine alla storia d’amore con la storica fidanzata, Perla Vatiero. Ad interrompere la discussione tra i due ci ha pensato Signorini che ha annunciato Greta come nuova concorrente del Grande Fratello.

I due ragazzi sono poi stati raggiunti da Perla. Tutti piuttosto imbarazzati hanno preso atto di quanto era stato deciso. Ma poi è stato chiesto a Mirko di scegliere chi far restare nella Casa e il 26enne ha optato per Perla. Sospiro di sollievo per l'ex coppia e delusione per la nuova arrivata? Sì, ma per poco. Greta ha salutato tutti ma, quasi al termine della serata, Signorini ha mandato Mirko nel Tugurio a recuperare una busta nera: al posto dell'oggetto il giovane ha trovato la 25enne ad attenderlo. Motivo? Greta non deve lasciare la Casa, come deciso in precedenza da Brunetti, perché è ufficialmente una nuova concorrente del reality show. La ragazza ha così raggiunto gli altri inquilini in salotto e ha dato il via alla sua nuova avventura. Ma conosciamola un po’ meglio.

Greta Rossetti è nata il 6 novembre 1998 a Melzo, in provincia di Milano. Ed è quindi del segno zodiacale dello Scorpione. Ha attualmente 25 anni e risiede a Monza.

Greta lavora come contabile nell'azienda di famiglia. Oltre alle responsabilità professionali, tuttavia, la 25enne coltiva una grande passione per lo sport, la moda e i cavalli.

Greta Rossetti (Foto Instagram)

Il sogno di Greta è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e per questo ha iniziato a collaborare con l’emittente televisiva Sportitalia apparendo sul loro canale in qualità di conduttrice. Nel 2023 ha partecipato nel ruolo di tentatrice e a ‘Temptation Island’, il programma condotto da Filippo Bisciglia.

Durante ‘Temptation Island’, Greta si è avvicinata a Mirko Brunetti, approdato sull’isola insieme alla fidanzata Perla Valtiero con la quale però, dopo 5 anni di relazione, le cose non andavano troppo bene. Tra i due è nata quasi subito un’intesa molto forte, che ben presto si è trasformata in passione e, almeno dalla parte della 25enne, in innamoramento. Per questo, al momento del falò di confronto con Perla, Mirko ha deciso di uscire solo per tornare poi dalla single Greta. La nuova coppia si è subito mostrata molto affiatata: Mirko e Greta hanno fatto lo stesso tatuaggio (la scritta ‘I tuoi occhi la mia cura’, ndr) e poi sono passati alle presentazioni in famiglia.

Greta Rossetti e Mirko Brunetti (Foto Instagram)

La loro storia è andata a gonfie vele finché Mirko non è entrato nella casa del Grande Fratello, lo scorso ottobre. Le prime settimane c’è stato qualche scricchiolio, ma Greta ha tenuto duro, difendendo l'amore che la legava a Mirko: sia sui social che in trasmissione, dove è stata invitata come ospite. Il 16 novembre, però, Perla Vatiero è diventata una nuova concorrente del reality show. E, giorno dopo giorno, la sua complicità con l’ex fidanzato si è fatta sempre più evidente. Covinta che tra i due ci sia ancora amore, Greta ha fatto un passo indietro e, la sera del 28 novembre, ha lasciato Mirko in diretta. E ha ribadito la sua decisione anche ieri, poco prima di varcare la porta rossa.

Attualmente, il profilo Instagram di Greta conta 557mila follower. All’interno del suo “diario” pubblica e condivide con i follower foto e video riguardanti la sua carriera, ma anche i viaggi che fa, oltre ad alcuni aspetti e momenti della sua vita privata.