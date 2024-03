Finale Grande Fratello Vip, il vincitore? Tra i concorrenti ancora in gara tre arrivano da Milano

Milano, 25 marzo 2024 – Ci siamo, è questione di ore. Questa sera, lunedì 25 marzo, andrà in onda la finalissima del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Chi vincerà la 17esima edizione? Sono 8 i concorrenti ancora in gioco e tra loro tre arrivano da Milano.

Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli si sono già conquistati la finalissima, ovvero la parte finale della puntata. In nomination ci sono Greta Rossetti, Letizia Petris e Sergio D’Ottavi: il più votato sarà l’ultimo finalista, mentre gli altri due saranno eliminati a inizio puntata.

STUDI – Rosy Chin è nata a Milano il 3 novembre 1985, ma è di origine cinese. Ha 37 anni e per lei non è stato semplice far convivere queste due sue culture. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera, Rosy si è interessata allo stile fusion per poter avvicinare la cucina orientale a quella occidentale ed oggi è una chef di fama internazionale.

CARRIERA – E figlia d'arte, visto che il padre è Chung Kuang, che insieme alla moglie ha reso popolare la cucina cinese a Milano. Ma lei si è affermata nel panorama milanese con una cucina che racchiude le essenza di vari territori: Cina, Giappone ma anche Italia ispirano i suoi piatti eleganti, raffinati e mai banali. E’ la proprietaria del ristorante fusion Yokohama, sempre nel capoluogo lombardo. Nella vita è anche imprenditrice e fa la food blogger.

VITA PRIVATA – Rosy è sposata con Paolo La Quosta, chef e collega. La coppia ha tre figli. Oltre alla famiglia, Rosy ha un grande amore per gli animali: ha diversi cani e una cavia peruviana.

GRANDE FRATELLO VIP – Rosy ha varcato la porta della Casa del Grande Fratello dalla prima puntata, lo scorso 11 settembre, ed è entrata in finale lo scorso 11 marzo, grazie al televoto.

Rosy Chin (Foto Instagram)

STUDI E MODA E TV – Simona Tagli è nata a Milano il 22 febbraio 1964 e ha una carriera che spazia dalla formazione in danza classica al Teatro alla Scala di Milano al modern jazz con Luciana Novaro, fino al debutto come modella.

CARRIERA IN TV – Poi, Simona ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato a lavorare nel programma ‘Popcorn’ con la conduzione di Augusto Martelli, seguito dalla partecipazione nel video di ‘OK Italia’ di Edoardo Bennato. È diventata una presenza regolare in programmi comici come ‘Drive In’ con Zuzzurro e Gaspare, ‘I-taliani’ dei Trettré e ‘MegaSalviShow’ di Francesco Salvi, nonché una valletta in diverse trasmissioni. La svolta nella carriera è arrivata nel 1991 con la sua partecipazione a ‘Domenica In’, condotta al tempo dai Ricchi e Poveri con Gigi Sabani. Nel corso degli anni successivi, ha condotto diversi programmi televisivi tra cui ‘Le Colombiadi’ nel 1992 e il ‘Festival Voci’ e volti nuovi di Castrocaro. Nel 1993 affianca Sabani e Jò Squillo alla conduzione di ‘Il grande gioco dell'oca - Stasera mi butto 1993’, su Rai 2, per la regia di Jocelyn. Nel 1995 conduce ‘Giochi senza frontiere’ insieme a Ettore Andenna. Nel 1996 passa a TMC, dove conduce Il grande gioco del mercante in fiera insieme a Jocelyn, Sabrina Salerno, Anna Valle e Angela Melillo.

LA MUSICA – Simona Tagli ha provato anche a debuttare nel mondo della musica, con la compilation Ti amo nel 2002, poi ha intrapreso la strada della conduzione radiofonica e televisiva, con gli appuntamenti di Casa Sanremo by Audi nel 2010.

REALITY SHOW – Nell'autunno 2005 ha provato a partecipare alla seconda edizione del reality show ‘La talpa’, ma una votazione effettuata tramite televoto l’ha esclusa. Nel 2006 ha invece partecipato come riserva alla quarta edizione del reality show ‘L'isola dei famosi’, dovendosi però ritirare quasi subito per problemi di salute.

IL SALONE DI BELLEZZA – Nel 2011, infine, l'abbandono del mondo dello spettacolo e l'apertura di un salone di bellezza per mamme e bambini a Milano. In occasione delle Elezioni Amministrative del 2016 a Milano, si è candidata per il consiglio comunale nelle liste di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, a sostegno del candidato unico del centro-destra Stefano Parisi, ma ha raccolto poche preferenze senza essere eletta. VITA PRIVATA – Per quanto riguarda la sua vita privata nel 1997 la Tagli ha sposato Fabio Anelli, ma la loro storia si è conclusa tre anni dopo, quando ha incontrato Francesco Ambrosoli. Dalla loro relazione, nel 2005, è nata Georgia. Qualche anno dopo poi si è legata sentimentalmente ad Antonio Zequila per circa 7 anni.

GRANDE FRATELLO VIP – Simona Tagli è entrata nella Casa del Grande Fratello lo scorso 6 febbraio ed entrata in finale giovedì 21 marzo, dopo essere stata scelta al televoto.

Simona Tagli

BIOGRAFIA – Greta Rossetti è nata il 6 novembre 1998 a Melzo, un comune in provincia di Milano, e oggi vive a Monza. Qui lavora nell’azienda di famiglia occupandosi della parte contabile dell’attività. Nel tempo libero ama fare sport, le piace mantenersi in forma andando in palestra e fa equitazione.

IL MONDO DELLO SPETTACOLO – Il suo sogno è quello di lavorare nel mondo dello spettacolo e per questo ha iniziato a collaborare con l’emittente televisiva Sportitalia apparendo sul loro canale in qualità di conduttrice. Nel 2023 ha partecipato come concorrente a ‘Temptation Island’, il programma condotto da Filippo Bisciglia. Greta Rossetti è arrivata sull’isola del reality vestendo i panni da tentatrice e insieme a 13 altre ragazze e a 14 tentatori il suo obbiettivo era quello di mettere alla prova le 7 coppie. Durante la sua permanenza nella trasmissione si è avvicinata a Mirko Brunetti, approdato sull’isola insieme alla fidanzata Perla Valtiero con la quale però, dopo 5 anni di relazione, le cose non andavano troppo bene. Tra i due è nata quasi subito un’intesa molto forte, che ben presto si è trasformata in passione e, almeno dalla parte della 25enne, in innamoramento. Per questo, al momento del falò di confronto con Perla, Mirko ha deciso di uscire solo per tornare poi dalla single Greta. La nuova coppia si è subito mostrata molto affiatata.

L’AMORE CON MIRKO BRUNETTI – La loro storia è andata a gonfie vele finché Mirko non è entrato nella casa del Grande Fratello, lo scorso settembre. Le prime settimane c’è stato qualche scricchiolio, ma Greta ha tenuto duro, difendendo l'amore che la legava a Mirko: sia sui social che in trasmissione, dove è stata invitata come ospite. Il 16 novembre, però, Perla Vatiero è diventata una nuova concorrente del reality show. E, giorno dopo giorno, la sua complicità con l’ex fidanzato si è fatta sempre più evidente. Convinta che tra i due ci fosse ancora amore, Greta ha fatto un passo indietro e, la sera del 28 novembre, ha lasciato Mirko in diretta. E ha ribadito la sua decisione anche poco prima di varcare la porta rossa come nuova concorrente.

IL BACIO CON SERGIO D’OTTAVI – A testa alta, Greta ha proseguito il suo percorso fino alla fine (mentre Mirko e Perla hanno deciso di dare una nuova possibilità alla loro storia d’amore, ndr). Solo a metà marzo, la giovane ha ceduto al corteggiamento di Sergio D’Ottavi, concorrente entrato nella casa il 23 dicembre scorso: i due si sono baciati. Ma le cose tra loro non sembrano andare benissimo, anche se ogni tanto si ritrovano a pensare come potrebbe continuare il loro rapporto una volta terminato il reality.

IL GRANDE FRATELLO VIP – Greta – entrata nella Casa il 2 dicembre scorso – è in nomination, stasera, insieme a Letizia Petris e Sergio D’Ottavi: il più votato sarà l’ultimo finalista, mentre gli altri due saranno eliminati a inizio puntata.