Gino Bartali, l’eroe silenzioso

"Quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le palle ancora gli girano. E tu mi fai: "Dobbiamo andare al cine". Vai al cine, vacci tu!". Meraviglioso Paolo Conte. E quel Bartali che vinceva il Tour del 1948, calmando gli animi dopo l’attentato a Togliatti. Ma in tutta quella strada macinata su due ruote, il Ginettaccio nascondeva un’altra storia da pelle d’oca. Che tenne segreta fino alle fine. Ovvero: il ruolo da staffetta partigiana che svolse durante la guerra, nascondendo i documenti nella sua bicicletta. E supportando così una rete della Resistenza che permise di salvare centinaia di persone. Oltre al fatto che lui stesso diede ospitalità a una famiglia ebrea, proteggendola dalla violenza nazi-fascista. Una vicenda da raccontare. Da qualche tempo in giro per teatri grazie alla compagnia bergamasca Luna e Gnac, sempre vivacissima sul territorio. Ma non solo. Se si pensa che il loro "Gino Bartali, eroe silenzioso" è stato visto da più di 30mila spettatori un po’ ovunque. Da giovedì però lo si incrocia al Teatro della Cooperativa di Niguarda. Un lavoro scritto e interpretato da Federica Molteni, con la regia di Carmen Pellegrinelli. Dove si ripercorre la parabola umana e sportiva del campione. Quel coraggio indomito. Di chi prende posizione.

Diego Vincenti