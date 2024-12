Frankenstein e il sogn de la Erminia

e Fabio Wolf

El teater social l’è on strument meraviglios per fà stà insema la gent, per dagh la possibilità de partecipà a un quajcoss de grand. Nialter Duperdu semm innamoraa de questa manera de fà teater e hemm fondaa la compagnia Minima Theatralia cont attor e attris de diversa etaa, abilitaa e provenienza. Num pensomm che per vess davvera social, i spazzi g’hann de vess accessibil a tutt quej che voeuren sperimentà l’emozion de stà in sul palch o a fà i proeuv in del dopodisnà. L’è rar, anca in del nost Milan, che l’è a l’avanguardia teatral italiana, vedè in scena la diversitaa e la disabilitaa. La nostra grand attris Erminia, che l’è nassuda senza gamb per la talidomide, la pò no fà i scal per vegnì giò in la sed de Minima Theatralia che l’è in d’on scantinaa de ringhera a Niguarda. Chì gh’è la sala per provà el noster progett: on colossal teatral-musical ispiraa al Frankenstein, cont 80 attor in scena el prossim giugn al Teater Elfo Puccini. E inscì, grazie a Rete del Dono, hemm pensa de trà su on crofandin, come se ciama, “Crowdfunding”. Insomma quella roba lì, indove te vet in su l’internet e te contribuisset a realizzaa el sogn de Erminia: on bell ascenseur! Le dis financa el Giovannin de Aldo e Giacomo, el prestigiator Raul Cremona, el presentator Mago Forest, la comica Laura Formenti e la star del Zelig Lunanzio: se te fet ona donazion te podet avè in cambi on regall de Natal mostruós. Come el diseva el Dr. Frankenstein: “Se pò fà!”