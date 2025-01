Parole, canzoni e benessere: parte da Milano il Formoso Therapy Show

naio 2025 - Uno spettacolo-concerto che unisce in modo originale e divertente musica, canzoni, performance teatrale e momenti di riflessione, per stimolare le persone a prendersi cura di sé, del proprio benessere psicologico e fisico, costruendo relazioni umane autentiche e impiegando in modo combinato arte e scienza. Prenderà il via domani alle 20 al Teatro San Babila il nuovo tour del "Formoso Therapy Show", il progetto del cantautore, psicologo e terapeuta milanese Adriano Formoso. Accolto con successo nelle precedenti uscite teatrali, lo show aiuta il pubblico a riflettere su temi come la crescita personale, le relazioni umane e la gestione dei disturbi psicologici.

"I Formoso Therapy Show sono concerti e spettacoli in cui si fondono il mio cantautorato con la mia professione nell'ambito della psicologia e della crescita personale - racconta Formoso -. Toccherò nel corso dell'anno varie regioni e città. Faremo anche esercizi psico-corporei che ci danno tanta energia e benessere. Sarà un appuntamento speciale per lasciarsi trasportare in un viaggio emozionante tra canzoni e riflessioni, ospiti a sorpresa noti nel mondo dei media e dello spettacolo. Con questo show mi piace celebrare l'autenticità e le relazioni umane, una vita dedicata al parallelismo tra arte e scienza. Ci si diverte un sacco e, a volte, è possibile anche commuoversi".

Artista poliedrico, Formoso è cantautore, scrittore, psicologo e pioniere nell'utilizzo della musica come strumento di terapia. Ha portato questo suo percorso originale in contesti come ospedali, carceri e comunità. E' anche ricercatore nell'ambito delle neuroscienze e da tempo si dedica allo studio della relazione tra musica, cervello ed emozioni.

Nelle scorse settimane ha poi pubblicato il suo nuovo singolo intitolato "Salva il saluto", un vero e proprio inno alla connessione autentica tra le persone, alla bellezza dei gesti semplici e spontanei che avvicinano i cuori e superano le divisioni, creando condivisione, umanità e vicinanza. La canzone invita a non sottovalutare il potere di un saluto sincero, che può essere già un ponte verso l'altro.