Fondazione Prada, salviamo il cervello

Un progetto di Fondazione Prada concepito sotto la direzione del neurologo Giancarlo Comi, recentemente scomparso. “Preserving the Brain: A Call to Action”, prosegue e si concentra sull’importanza della prevenzione e del trattamento precoce per patologie ampliamente diffuse e tuttora incurabili come la malattia di Alzheimer, la malattia di Huntington, la malattia di Parkinson, la Sclerosi laterale amiotrofica e la Sclerosi multipla. Il progetto rientra in “Human Brains”, un percorso che Fondazione Prada dedica alle neuroscienze e che si è tradotto dal 2020 in una serie di mostre, convegni, conversazioni e attività online ed editoriali. Perchè come suggeriva lo stesso Comi, l’arte, la cultura, frequentare i musei, coltivare gli interessi, le amicizie, resta fondamentale per preservare il declino del nostro cervello. Due gli appuntamenti in programma, questo giovedì e lunedì 10 marzo, a Milano. “Abitare inclusivo. Oltre le barriere“ (il 20 febbraio alle 17) analizzerà con esperti clinici, designer e docenti universitari, la percezione dello spazio e le limitazioni del movimento relative a specifiche patologie neurodegenerative. E quanto la domotica e il design potranno fare in merito. Il 10 marzo, con Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) in concomitanza con la “Settimana del Cervello”, verranno proposte politiche concrete e inclusive per migliorare la qualità di vita di chi convive con queste patologie. St.Con.