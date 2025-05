Filippo Sorcinelli, lo stilista dei Papi e la sua mostra

Le sale della Pinacoteca Ambrosiana ospitano da oggi sino al 27 maggio, Art in Respect – Mostra Dialogante, personale dell’artista e couturier Filippo Sorcinelli, di origini marchigiane, che ha vestito Benedetto XVI e poi anche Francesco, rispettandone la volontà di semplicità. E pure Leone XIV quando era ancora cardinale. Un percorso non solo espositivo ma anche multisensoriale e spirituale dove moda, pittura e profumo si fondono in un dialogo profondo con le opere dei grandi maestri conservate nel Museo, da Leonardo da Vinci a Raffaello fino a Caravaggio. Filippo Sorcinelli è un maestro d’arte che da oltre vent’anni propone un nuovo concetto di bellezza, una contaminazione tra le arti e uno stile di vita che abbraccia diversi aspetti della contemporaneità: un percorso coltivato portando avanti in sinergia le sue passioni per la musica, l’arte, la moda e la profumeria. Nel 2001 Filippo Sorcinelli inizia la sua avventura con l’atelier di vesti sacre LAVS – Liturgical Atelier of Sacred Vestments - e nel 2013 fonda una casa di profumi d’arte ormai nota in tutto il mondo. Spiccano tra le opere esposte alcuni pezzi eccezionali: oggetti appartenuti a papa Benedetto XVI e il sontuoso piviale creato per la Venerazione della Corona di Spine nella Cattedrale di Notre-Dame de Paris, testimonianze tangibili di un’arte che non è solo bellezza.