Filarmonica in Duomo con musiche da “film“

Il Concerto per Milano in Piazza Duomo con la Filarmonica della Scala e Riccardo Chailly sul podio è l’evento musicale gratuito più partecipato della musica classica italiana. Soppresso lo scorso anno per un temporale improvviso, ritorna con un omaggio alla grande musica da film il 5 giugno alle ore 21.30. Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, sostenuto dal Main Partner UniCredit, dallo Sponsor Allianz. Emmanuel Tjeknavorian è solista per la suite dal balletto "Le boeuf sur le toit op. 58" di Darius Milhaud, trionfo di ritmi e colori carnevaleschi su temi popolari brasiliani, un brano che Milhaud avrebbe voluto come colonna sonora di un film di Chaplin. Tornano sui leggii le pagine di John Williams, dal tema del violino da "Schindler’s List" affidato ancora al lirismo di Tjeknavorian, a "Adventures on Earth" da E.T. l’extra-terrestre e a "Scherzo for Motorcycle and Orchestra" da Indiana Jones.

Nino Rota ha segnato la storia della musica cinematografica mondiale; del compositore sarà eseguita la suite e una selezione di ballabili da Il Gattopardo di Luchino Visconti. In apertura l’energia di "Lollapalooza" di John Adams, divertimento musicale sulla parola che dà il titolo al brano: "cosa fenomenale, straordinaria" nello slang americano. Violinista di fama internazionale, dal 2022 Tjeknavorian si dedica esclusivamente alla direzione d’orchestra. Dal 2024 è Direttore Musicale dell’Orchestra Sinfonica di Milano. Rai Cultura trasmetterà il concerto in diretta su Rai 5 e RaiPlay a partire dalle ore 21.15. Dieci telecamere in HD e l’utilizzo di due telecamere su braccio e di binari aerei che consentiranno di valorizzare al meglio non solo la musica, ma anche lo straordinario scenario di piazza Duomo. La regia è di Stefania Grimaldi, la conduzione a Elena Biggioggero.