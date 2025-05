Voci, sapori, skyline. Sognando New York

Rivington, il primo ristorante di ispirazione newyorkese di Milano, presenta “Rivington nights”, un programma di eventi e incontri dedicati alla Grande Mela. “Jazz sotto le Stelle“, ogni giovedì sera fino a fine giugno, gli appassionati di jazz potranno immergersi in un ambiente caldo ed elegante per vivere l’atmosfera dei leggendari club di Manhattan, sospesi tra note jazz, cocktail e cucina d’autore, con la vista sullo skyline di Porta Nuova. Jazz, cucina cosmopolita e l’eleganza delle notti milanesi. Ad accompagnare le performance live di artisti selezionati, un menù dedicato e drink ispirati agli iconici speakeasy di Manhattan. E menù speciali con piatti dal gusto deciso e creativo: dalle Oysters Rockefeller gratinate con spinaci e pecorino alla Steak Tartare “Hudson”, dal Rossini Style con filetto di manzo, foie gras e tartufo nero, al Surf & Turf con angus e astice. Classici dolci d’ispirazione americana come l’iconica NY-style cheesecake. Ad accompagnare l’esperienza, etichette firmate Garesio. Il 5 giugno “Duo Ladies in Jazz“ - voce e tastiera - Samantha Iorio e Rita Bacchilega, repertorio jazz e soul dei successi più famosi; 12 giugno “Modern Swing trio“ tastiera, voce e fiato: Falciani, Pozzi e Dellavalle, repertorio standard e modern jazz, swing, bossanova; 19 giugno Selena Galleri con repertorio brasiliano, bossanova, pop; 26 giugno “Garden groove duo“ con Baroldi e Barbieri.