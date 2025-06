Risate assicurate con Eddy Mirabella

Pomeriggio all’insegna del divertimento con Eddy Mirabella, famoso al grande pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv Zelig e Colorado. Oggi alle 16.30, il cortile del Palazzo comunale in piazza Biraghi 3 ospita “Sick du Soleil“, uno spettacolo di visual comedy in pillole con Mirabella, personaggio satirico, equilibrista e giocoliere, capace di trasformare numeri da brivido su monociclo alto due metri. L’ingresso è libero. In caso di pioggia consultare il sito www.comune.bovisiomasciago.mb.it.