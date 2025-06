Festa di Radio Pop, oggi gran finale

Ultimo giorno oggi della festa di Radio Popolare che si tiene nel parco dove da più di vent’anni, si svolge “Da vicino nessuno è normale”, festival organizzato da Olinda. Tanti gli appuntamenti (dai talk alla musica, programma online) a partire (ore 11) da Facciamo a testate con giornali, musica e diretta, con Cinzia Poli, Claudio Jampaglia e special guest Massimo Rebotti, per una rassegna domenicale davvero unica. Sarà presente anche un mezzo di Humana People to People per la raccolta di abiti usati.

Alle 11.15 dibattitto su “ Fermiamo la strage sul lavoro: come?“ con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore generale dell’Ispettorato nazionale, e Maruska Ambrosini, la mamma di Mirko “Sick”, operaio edile morto sul lavoro nel 2023. Modera Stefano Ruberto.

Alle 12.15 presentazione del libro “La luna al suo comando. Storia di Felice Magliano, internato militare italiano“ (Castelvecchi editore). Lorenza Ghidini dialoga con l’autrice Lorella Beretta. Alle 18 “La scrittura è resistenza“ dialogo con la scrittrice turca Asli Erdoğan, una delle voci intellettuali più prestigiose e scomode della Turchia. Perseguitata e incarcerata solamente per avere detto la verità, è stata costretta a lasciare la sua amata Istanbul e dal 2017 si trova in esilio in Germania.

Alle 21 Appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pier Paolo Pasolini con Ascanio Celestini che spiega come ha realizzato lo spettacolo Museo Pasolini, per i 100 anni dalla nascita del poeta. Chiusura in musica con Heroes Omaggio a David Bowie di Paolo Fresu Ensamble con Petra Magoni, al Palco Grande.