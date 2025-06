Mozart e Berlioz. Pappano sul podio

Gran ritorno per la London Symphony Orchestra diretta dal suo Chief Conductor Antonio Pappano domani alla Scala alle 20. Un programma di grande presa, aperto dal virtuosismo orchestrale di “Till Eulenspiegels lustige Streiche“ il poema sinfonico che nel 1889 segnò la definitiva affermazione di Richard Strauss, cui segue il “Concerto n. 5 per violino e orchestra K 219“ di Wolfgang Amadeus Mozart, detto “Turco“ per alcuni elementi tematici presenti nel rondò, con la violinista Lisa Batiashvili (che tornerà a novembre per inaugurare la Stagione Sinfonica del Teatro con Daniel Barenboim), mentre nella seconda parte campeggia la Symphonie fantastique di Berlioz. Una serata in cui prevale la musica a programma, che si tratti dell’estro guascone di un personaggio tradizionale della letteratura popolare tedesca come Till o dell’"episodio della vita di un’artista", in cui Hector Berlioz fonde pezzi descrittivi di carattere diversissimo. Un impaginato ideale per esibire lo smagliante virtuosismo dell’orchestra e l’appassionato istinto teatrale del Maestro Pappano. Domenica 15 torna invece alla Scala l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Kirill Petrenko, lo Chefdirigent dei Berliner Philharmoniker che alla Scala ha debuttato nell’ottobre 2024 dirigendo un sensazionale "Rosenkavalier". Programma di alta tradizione che accosta Schumann, Mozart e Brahms.

G.L.