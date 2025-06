La storia del Frankenstein l’è on colossal

e Fabio Wolf

Ué tosann e bagaj, ghe semm! L’è ’rivaa el gran dì del debutt de “The Mary Shelley Picture Show“ (nella foto di Laila Pozzo il cast) in sul prestigios palch de la Sala Shakespeare del Teater Elfo Puccini. Giovedì 12 e venerdì 13, ai 19.30 or, el va in scena on colossal teatral-musical che l’è on event minga de perd: 80 attor de different etaa, abilitaa, provenienza vegnen de la periferia a portà la famosa storia del Frankenstein in d’ona manera noeuva e stralunada. El test l’è de la Francesca Sangalli, la regia de la Marta che, iuttada de la Chiara Barlassina, l’ha faa anca tutt’i allestiment e i costumm. Propi lee l’è la Mary Shelley cont el Wolf in di pagn del sò marì, el poetta Percy. I canzon fann de sfond a tutta l’opera, arrangiade de la favolosa orchestra inclusiva Esagramma. Semper pregiaa a hinn i sonoritaa creaa del geni de l’elettronica Michele Tadini. La scena l’è impreziosida de i scultur del Roger Ranko che cont el sò brutalism l’è perfett per sta storia mostruosa. I lus a hinn creaa del raffinaa Alessandro Barbieri che l’ha trovaa el giust equilibri per fà stà 80 personn in sul palch: el Coro Ipazia, el Collettivo Clown capitanaa del Luca D’Addino, la meravigliosa Rajae Bezzaz che l’è la miee del dottor Frankenstein. In di video ghe sont anca Cristina Crippa e l’Elio De Capitani che fann i genitor de la Mary e el funambolich Loris Fabiani el Scior Byron, la delicada Ginestra Paladino la Claire e el Sassi Acerbi el Polidori. Insomma, ve spettom a l’Elfo!