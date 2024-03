Giornate Fai 2024 sabato 23 e domenica 24 marzo: i beni aperti in Lombardia

Milano, 12 marzo 2024 – Profumo di primavera, profumo di gite all’aria aperta. E quale migliore occasione di festeggiare l’avvio della bella stagione con la visita a un bene del Fai, aperto eccezionalmente per le Giornate di Primavera 2024, in programma nel week-end di sabato 23 e domenica 24 marzo?

L’elenco completo dei luoghi d’interesse aperti in Lombardia ancora non c’è – verrà pubblicato nell’imminenza dell’evento sul sito ufficiale del Fondo ambiente italiano – ma alcune anticipazioni già sono disponibili, spulciando qua e là in rete, in particolare dopo la prima presentazione della kermesse, tenutasi oggi – martedì 12 marzo – a Roma.

L'immagine copertina della manifestazione (Fai)

La cornice

Partiamo dalle cifre, innanzitutto. L’edizione 2024 è la trentaduesima della manifestazione e si annuncia, come da tradizione, un’opportunità golosissima per chi vuole dedicare il week-end a un’immersione nella cultura. In Italia saranno 750 i beni del patrimonio Fai aperti in 400 città diverse sabato 23 e domenica 24 marzo.

Tra le aperture: 190 chiese, 170 palazzi, 25 castelli, 26 beni in restauro, 20 luoghi di archeologia industriale, 10 botteghe, 10 torri e campanili, 10 teatri, 4 osservatori astronomici, 4 cimiteri monumentali, 4 orti botanici, 3 centrali idroelettriche, 3 mulini, 2 fari e una trentina di aree verdi. In Lombardia spicca il Grattacielo Pirelli, dal 1960 silohuette inconfondibile nello skyline milanese.

È pronta anche la squadra di delegati, volontari e studenti “apprendisti Ciceroni” che si occuperanno di accompagnare i visitatori e gestirne il flusso nella due giorni di eventi e iniziative per tutta Italia.

Milano

Milano e provincia ospitano la maggior parte dei beni aperti in Lombardia: anche in questo caso l’elenco completo non c’è ancora. Qualche anticipazione, però, è già possibile: non mancheranno le tradizionali Villa Necchi Campiglio e la Palazzina Appiani, ma ci saranno novità importanti come la sede di Dolce&Gabbana Beauty, attiva dal 2023 nei locali dell’ex monastero ottocentesco di via Kramer. In lista ci sono anche Villa Mirabello, il grattacielo Pirelli e l'ippodromo di San Siro.

Monza

Nella città della corona ferrea sono in programma gite per tutti i gusti, con una puntata anche nello sport. Apriranno la Cappella Reale, firmata dall’architetto Giuseppe Piermarini, all’interno dell’omonima Villa, il Teatrino di Corte, sempre in Villa Reale, ma anche lo U-Power Stadium, casa del club biancorosso, da un paio di anni approdato in serie A.

Pavia

Denso l’elenco di luoghi aperti nel Pavese. In città verranno organizzate visite guidate a Palazzo Mezzabarba e all’istituto di Anatomia normale, una vera chicca che permetterà ai partecipanti di osservare i progressi della scienza nello studio del corpo umano.

In provincia, invece, porte aperte al “Gesiolo” di Santa Maria a Casatico, alla chiesa di Santa Maria Assunta nel borgo di Campomorto a Siziano e il castello di Villanova a Cassolnovo.

Varese

Nel Varesotto occhi puntati su Morazzone e Castiglione Olona, paesi immersi nel verde fra la contea del Seprio e la Valle Olona. A Morazzone si potranno visitare il Parco di Palazzo Perucconi, Cascina Ronchetto, la chiesa di Santa Maria Madre e i resti della chiesa di Santa Maria Maddalena.

A Casitiglione Olona, invece, porte aperte al Museo di Arte plastica e all’azienda Mazzucchelli 1849.

Sondrio

In provincia di Sondrio, riflettori accesi sulla Valchiavenna. Proprio il centro principale di questa zona, Chiavenna, sarà il cuore della manifestazione Fai nella provincia più montana della Lombardia. Si potranno visitare questi luoghi: il chiostro dell’ex Convento dei Cappuccini, Palazzo Pestalozzi-Luna, Palazzo Pretorio, la chiesa di San Bartolomeo, il santuario della Madonna di Loreto e il Crotto Nivalis.

Oltre confine

Le giornate Fai mettono in cartellone anche una “incursione” oltre confine, in Svizzera. La delegazione del Fai Swiss, infatti, è pronta ad accogliere i visitatori nel borgo storico di Morcote, in Canton Ticino, con apertura inedita dei dei cicli di affreschi trecenteschi nella chiesa rinascimentale di Santa Maria del Sasso.