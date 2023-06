Fabio Rovazzi e Orietta Berti in tour sul furgoncino vintage a Milano

Fabio Rovazzi e Orietta Berti insieme per il brano La Discoteca Italiana, brano che si candida tra i nuovi tormentoni estivi. A lanciarlo è un tour a bordo di un furgoncino vintage bianco, azzurro e arancione, che si aggira per le strade di Milano in una esilarante clip. Dall’altoparlante del veicolo, su cui campeggiano le immagini dei due artisti, arriva la voce di Rovazzi, in versione “arrotino", che invita la gente a rivolgersi a loro per organizzare sagre, cerimonie, battesimi, baby shower e tanto altro ancora.

“La tua vita è noiosa? Ci pensiamo noi - declama dal megafono del veicolo la voce registrata del cantante e youtuber milanese - . La festa di compleanno di tuo figlio non è andata come speravi? Ci pensiamo noi. Basta chiamare il numero del 'manager', che appare sul furgoncino ed entrare a far parte della Discoteca Italiana”. A fine messaggio l’anteprima del singolo che sarà lanciato in radio e in digitale venerdì 9 giugno.

Il video è anticipato da una storia su Instagram in cui Rovazzi, videochiama Orietta Berti per annunciarle che “si parte oggi”. La replica della cantante: “Sono prontissima. Anzi mi piace così tanto il furgoncino vintage che non è più kitch, per me è chic”, dice giocando sulla pronuncia delle due parole. La risposta di Rovazzi non si fa attendere. “Hai ragione, è bellissimo. Dobbiamo usarlo tutto l’anno”.

Non è la prima volta che Rovazzi coinvolge volti noti al pubblico di ieri nelle sue hit: il primo duetto nel 2017 con il Gianni Morandi nazionale, nel 2019 è arrivato "Senza pensieri" con Loredana Bertè e J-Ax e nel 2021 "La mia felicità" con Eros Ramazzotti. Dal canto suo Orietta Berti, 80 anni suonati, ha recentemente inanellato un successo dopo l'altro con giovani artisti come Fedez, Achille Lauro e Hell Raton.