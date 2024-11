El meraviglios palazz Morando del ’500

e Fabio Wolf

Là in la via Sant’Andrea, propi in del quadrilater de la moda del nost Milan, gh’è on palazz meraviglios che l’è lì del ‘500, el palazz Morando, che incoeu l’è la sed del “Museo della città di Milano-Costume, Moda, Immagine”. Appartenuu a la nobiltà meneghina, primma l’hann compraa i Casati che l’hann faa decoraa de affresch che vedom ammò in del pian nobil. Poeu el podestà Carlo Federico Villa le fà restauraa in del stil “barocchetto lombardo”. Dopo ‘riven i De Cristoforis e infin la contessa Lydia Morando Attendolo Bolognini che, senza fioeu, l’ha regalaa al Comun in del 1945. L’è on sit indove la se respira on’aria d’alter temp, el par de vess in d’on salott dell’Illuminism. Al pian terra, fin al 2 de febrar, gh’è “Miracoli a Milano”, ona mostra retrospettiva su l’opera del fotografo Carlo Orsi, scomparuu in del 2021, figura poliedrica che l’ha lavoraa in del camp de la moda e de la pubblicitaa e l’ha collaboraa cont Arnaldo Pomodoro, Jannis Kounellis e Dino Buzzati e l’è staa assistent del famos Ugo Mulas.

La mostra, curada de l’attent scrittor Giangiacomo Schiavi e del brav Giorgio Terruzzi, la rend omagg a i scatt de la “Leica” dell’Orsi cont 140 opere in bianch e negher che ripercorren i primm ann del reporter. A hinn foto emblematiche e de grand impatt, inscì, per vedè ona cittaa che oramai la gh’è pu, l’è el cas de vegnì chì a passà on par d’or de bellezza e tranquillitaa.