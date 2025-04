El geni pop del Bruno. Bozzetto

e Fabio WolfA Milan gh’è on’eccellenza continental: la Cineteca italiana, fondada in del 1947 de l’Alberto Lattuada e del Luigi Comencini. L’è la pussé antiga del nost paes e la custodiss vintmilla film fin de l’origen de la Settima Art. On archivi spropositaa e invidiaa in tutta Europa, tre sale cinematografiche, e, soratutt, el so fior a l’oggioeu: el Mic, el Museo Interattiv del Cinema, a duu pass de la metrò Bicocca, in la ex Manifattura Tabacchi. Lì gh’è anca la sed de la Civica scola de cinema e del center sperimental de cinematografia. L’è on sit meraviglios, indove te podet incontrà el mister de l’immagin in moviment fin da l’inscìdett “precinema”, cont l’anamorfosi, el fenachistoscopi e la cinepresa del pionier Pacchioni. A hinn duu pian de descoverta e divertiment: montagg, doppiagg, videogames e ona sala de 85 post. Chì gh’è “La pop art animata di Bruno Bozzetto”, la mostra retrospettiva su l’opera del disegnator genial e visionari, el mitich creator del Scior Rossi, de Vip superereroe, de l’Isotta e de tanti alter. L’è on longh viagg in de l’univers strampalaa e cangiant del Maester a travers i manifest, i disegn, i proiezion, i gadget di so personagg, la storica collaborazion cont el grand Maurizio Nichetti. L’è sorprendent la sconcertant attualitaa de i temi che a hinn in del coeur de l’artista fin del principi: l’ironia per mostrà l’assurditaa de sti temp tribolaa, i contraddizion de l’amor e l’amicizia, che l’è la salvezza de tutt num.