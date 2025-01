El Carletto Porta a l’Out Off

e Fabio WolfIn la via Mac Mahon al 16, gh’è del 2004 la sed del teater Out Off, ona sala de dusent post cont apos el sò bistrot per mangià e bev, primma o dopo el spettacol. L’Out Off l’è nassuu in del 1976, fondaa in d’on scantinaa del vulcanich Mino Bertoldo, che l’è ancammò el direttor insema al famos regista Lorenzo Loris. L’è staa el primm spazzi “underground” meneghin,in del 2007 el teater l’ha ciappaa l’Ambrogino e l’è staa recognossuu Teater Stabil de Innovazion. Chì l’è in scena el grandios Carletto Porta, cont “El Marchionn di gamb avert” e “La Ninetta del Verzee”. Ona rilettura del Lorenzo Loris, per l’interpretazion de l’intensa Elena Callegari e del funanbolich Mario Sala, el titol l’è “El Marchionn e la Ninetta: Carlo Porta nel mondo degli ultimi”, la musica l’è de i fioeu de la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e a g’hinn anca i quader de l’interessant pittor milanes Giovanni Franzi. El Loris l’ha voluu mett denter al test in meneghin antigh anca ona quaj part in la traduzion in lengua italiana della valent Patrizia Valduga, che l’è reussida a mantegnì el caustich e taglient spirit del Carletto… E allora, anca se ti te set on giargiana, ona quaj speranza de capì te podet coltivala!