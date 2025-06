Ecco The Youth Club . Per avvicinare i giovani al “live“

Fondazione Cariplo unisce le forze con le istituzioni dello spettacolo dal vivo del territorio per contrastare la povertà educativa e avvicinare. Si chiama The Youth Club la nuova iniziativa sperimentale promossa da Fondazione Cariplo, pensata per avvicinare i più giovani a teatro, riducendo le disuguaglianze nell’accesso alla cultura. Oltre 2 milioni di euro messi a disposizione da Cariplo. The Youth Club si rivolge a bambine, bambini, adolescenti e giovani fino ai 30 anni con l’intento di rendere il teatro accessibile e significativo per i ragazzi abbattendo le barriere economiche, sociali e territoriali e favorire relazioni attive con scuole.