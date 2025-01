Doppia offerta divina per “Il Giorno“. L’informazione di qualità ovunque

Una campagna abbonamenti davvero “divina”. È quella de Il Giorno che anche quest’anno unisce il piacere della carta alla praticità del digitale. Un’occasione per aggiungere al gusto di essere quotidianamente informati su ciò che accade nel proprio territorio, in Italia e nel mondo, la comodità di avere un doppio strumento per farlo.

Doppio abbonamento, si diceva. Per quanto riguarda il quotidiano cartaceo, un coupon arriverà direttamente a casa e permetterà di ritirare il quotidiano nell’edicola preferita, anche in vacanza. L’abbonamento tutto digitale comprende l’edizione digitale de Il Giorno da sfogliare su Pc, tablet e smartphone più l’accesso illimitato alle notizie e ai contenuti esclusivi di ilgiorno.it, senza interruzioni pubblicitarie.

Ecco le due proposte nel dettaglio. La prima: abbonamento al quotidiano cartaceo da 360 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi, a 379 euro. Con un risparmio complessivo di 304 euro. Durata dei coupon: 390 giorni dalla data di consegna all’indirizzo indicato. Abbonamento tutto digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, tramite codice univoco consegnato con i coupon.

La seconda: abbonamento al quotidiano cartaceo da 180 coupon + abbonamento tutto digitale di 6 mesi, a 219 euro. Il risparmio è di 176 euro. Durata dei coupon: 200 giorni dalla data di consegna. Abbonamento digitale attivabile fino al 31 marzo 2025, con il codice univoco.

Si può sottoscrivere l’offerta, fino al 31 gennaio 2025, tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.ilgiorno.it o, ancora, inquadrando il Qr Code in questa pagina. Per informazioni, si può telefonare al numero 051 6006206 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.