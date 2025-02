De Wan Milano. Un aiuto per l’Ucraina

Festa per la Pace nella giornata di oggi promossa dal local brand De Wan Milano nel suo atelier di via Manzoni 44.

Il 20% dell’incasso giornaliero al netto Iva verrà devoluto all’emergenza umanitaria in Ucraina. Sarà anche occasione per presentare la nuova collezione di accessori del brand, dedicata alla speranza in un futuro senza guerre.

Fra le borse in pelle naturale realizzate in Italia spicca l’iconica “Sereya Bag”. Abbinata a capispalla reversibili, bijoux Made in Italy, orologi a movimento automatico svizzero di precisione, occhiali da sole e foulard limited edition, la borsa è proposta in 22 varietà cromatiche come dagli scatti di Bruno Colombo, già assistente di Oliviero Toscani.

(Nella foto: Roberto De Wan con la sua assistente e fashion designer Augustina Ify Ebigwei e la modella Annalisa Ruccia).