Dalla Mesopotamia a Crepax, l’arte dei giochi

Dal Gioco Reale di Ur, nato nella Mesopotamia del III millennio a.C, agli scacchi di Dragon Ball, passando per il Mercante in Fiera di Jacovitti e Innamoramento e Amore, gioco di coppia da tavolo ideato a Francesco Alberoni e illustrato da Guido Crepax. È un lungo e colorato viaggio nel mondo dei giochi e dei giocattoli la mostra aperta al pubblico fino al 19 aprile a WOW Spazio Fumetto.

La prima parte, porta il pubblico alla scoperta dell’universo del gioco da tavolo, raccontando la sua storia dalle origini ai grandi cult, passando per classici come Monopoly, RisiKo!, Cluedo o Dungeons & Dragons, fino alle più recenti carte collezionabili, mettendo in risalto il legame con altri media come cinema e serie tv. La seconda parte, dal 3 maggio al 15 giugno, celebrerà invece il giocattolo tradizionale sia da una prospettiva storica, sia attraverso il suo legame con l’illustrazione e il fumetto. I visitatori potranno ammirare edizioni speciali e rare, per scoprire questa forma d’arte, che unisce ingegno e creatività.