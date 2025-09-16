Corso Genova. Il vento nuovo delle librerie

Cucchi

Rieccomi dunque in corso Genova, ma questa volta non più da semplice passante o turista, ma da fresco residente. E allora la mia prima nuova tappa è nell’ampia e di recentissima apertura Libreria Feltrinelli. Tra l’altro fa molto piacere osservare come in zona - in netta, felice controtendenza - le librerie siamo ormai numerose. Cito Jaca Book, che è in via De Amicis da meno di un anno, e poi "la Balena" in Cesare Correnti, oltre alle già più storiche come la rinnovata "Il Trittico" in via San Vittore, la "Verso" in Corso Ticinese e la "Linea d’Ombra" in San Calocero. Entro dunque nei vasto spazi accoglienti e nei diversi piani della nuova Feltrinelli e mi sento contento e a mio agio. La perlustro nei vari settori e scendo anche verso lo scaffale della Poesia che, in effetti, avrei gradito fosse un po’ più ampio.

Speriamo che presto possa allargarsi… Esco comunque soddisfatto e mi concedo un rosato alla Coloniale, proprio lì di fronte, un locale di cui sono tranquillo habitué da anni. Come del resto lo sono oggi per la vicina e ottima Stuzzicheria, Il corso Genova mi piace per un suo preciso carattere: lo trovo infatti, al tempo stesso, elegante e popolare, ricco di botteghe, delle più varie offerte. Si respira un clima di quartiere in cui c’è ancora un’atmosfera quasi familiare tra i residenti e gli stessi negozianti, il che mi ricorda atmosfere un po’ dimenticate del tempo che fu. Non sono nostalgico, ma il freddo anonimato di certe zone a volte mi turba… Il corso e gli immediati dintorni sono tra l’altra ben serviti di mezzi pubblici. L’autobus 94 e il metrò, i due tram, il 2 e il 14. Arrivo poi in Piazza della Resistenza Partigiana, dove ci sono lavori davanti allo storico caffè Cucchi (un divertente caso, per me, di semplice omonimia…). Termino il mio giretto nei paraggi facendo qualche altro passo in una piccola via interna, la San Vincenzo, dove un tempo venivo a trovare la filologa e scrittrice Maria Corti, che ci ha lasciato nel 2002.