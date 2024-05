Concerto Primo Maggio a Roma, la scaletta. Morgan, Tananai e Rose Villain: tutti gli artisti lombardi sul palco del Circo Massimo

Milano, 1 maggio 2024 – Al via il Concertone del Primo Maggio a Roma. Un appuntamento molto atteso che potrebbe rimanere unico nel suo genere perché si svolgerà nella splendida cornice del Circo Massimo invece che in piazza San Giovanni, off limits per lavori del Giubileo. L’accesso agli spettatori, che arrivano da tutta Italia, è libero e gratuito. L’evento prevede un opening condotto da Bigmama (in esclusiva per Rai Play), per entrare poi nel vivo, con l’inedita coppia artistica Noemi e Ermal Meta a proseguire con la line up: sul palco si succederanno vari artisti, tra cui alcuni lombardi.

All'opening si esibiscono i giovani: Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano e Irbis. Tra gli artisti confermati nella scaletta del Primo Maggio 2024 ci sono parecchi “mostri sacri” della musica e a loro si alterneranno tanti ragazzi destinati ad acquisire un ruolo di primo piano nel panorama musicale italiano.

Ecco tutti i nomi di chi salirà sul palco, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete. BigMama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro. Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo. Dargen D'Amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, Geolier. La Municipal, La Rappresentante di Lista. Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre. Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro. Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain. Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare. Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale LP. Oltre a BigMama, Noemi ed Ermal Meta saranno anche conduttori.

Tra gli artisti lombardi che saliranno sul palco del Concertone, ci sono Mahmood e Malika Ayane che da Milano, la loro città, hanno cominciato a far carriera fin da giovanissimi, grazie all’unicità delle loro capacità canore. Sempre dal capoluogo lombardo arriva Rose Villain, che dopo la partecipazione a Sanremo con ‘Click boomo è una delle cantanti più riprodotte in radio e sulle piattaforme streaming grazie all’ultimo album Radio Sakura. Presente anche Morgan di cui negli ultimi anni le controversie hanno fatto parlare di più rispetto alle sue canzoni ma che senza dubbio rimane un artista italiano di spessore e di sconfinata cultura.

Gli spettatori ascolteranno anche le voci meno conosciute di Caffellatte e Giuze, e la più famosa chiamamifaro, ovvero Angelica Gori, 20 anni, bergamasca, che con il supporto di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari è entrata nel mondo discografico. Sul palco del Concertone anche il bresciano Frah Quintale in compagnia di Coez, con cui ha collaborato per l’ultimo disco di successo “Love bars” e l’attesissimo Dargen D’amico che saprà far ballare tutto il Circo Massimo.

A chiudere la lunga lista dei lombardi, Paolo Jannacci, che con la sua voce non può non ricordare il padre Enzo e Tananai, che dall’ultimo posto al Festival di Sanremo 2022 ha incassato successi, primati oltre all’affetto dei giovanissimi concittadini. Ad aprire il lungo pomeriggio di musica, nell’opening si esibiranno anche i giovanissimi Albe, talento scovato da Maria De Filippi durante Amici e Irbis 37, rapper milanese cresciuto in zona Bovisa.

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è lo slogan che CGIL, CISL e UIL hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2024: così i tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo maggio 2024 al ruolo strategico dell’Europa quale costruttrice di pace, lavoro e giustizia sociale, in un momento storico attraversato da molte crisi, ambientali, sociali, fino alle troppe guerre ancora in corso.

Per chi non è a Roma, è possibile seguire il Concertone in diretta su Rai 3 fino alle 00.15 (con una pausa dalle 19 alle 20 per le edizioni dei telegiornali), oltre che in diretta su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia.