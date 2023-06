Cinema in festa, biglietto a 3,50 euro: ecco in quali sale a Milano e in Lombardia

Milano, 11 giugno 2023 – E’ di nuovo “Cinema in festa”: da oggi, domenica 11, a giovedì 15 giugno, in molti cinema Biglietto Speciale a 3,50 euro. L’iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura con la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano.

Si tratta di un’iniziativa lanciata nel 2022 e che andrà avanti fino al 2026. Ispirato alla “Fête Du Cinéma” francese, il progetto è nato dalla collaborazione tra distributori e cinema per garantire agli spettatori italiani una stagione cinematografica lunga dodici mesi.

La prima edizione di settembre 2022 ha totalizzato 1,15 milioni di spettatori e quest’anno l’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Cinema Revolution – Che Spettacolo L’Estate”, la campagna sostenuta dal MiC che trasforma l’estate 2023 in una stagione straordinaria di film e promozioni.

Nel weekend e nei primi giorni della settimana si potranno vedere i principali titoli già sul grande schermo, mentre giovedì ci sarà la possibilità di scoprire alcune delle nuove produzioni in uscita, dalla Sirenetta Disney (in carne e ossa) al film di Marco Bellocchio Rapito, fino alle new entry Transformers – il risveglio e The Flash. I formati speciali, come le proiezioni in 3D, sono esclusi dalla promozione. Ecco i film in programma che partecipano a questa festa del cinema 2023:

Van Dormael – Toto Le Hèros

Rapito

Denti da squalo

Fast & Furious 10

Polite Society

Campioni

Spoiler Alert

Prigione 77

Transformers: Il Risveglio

The Flash

Spider-Man: Across The Spider-Verse

Olga

La sirenetta

Ci sta ancora La valigia sul letto

Blu e Flippy

Sanctuary

Dalìland

Renfield

Peter Von Kant

Mindcage – Mente Criminale

The Boogeyman

Blueback

Essere e avere

Il Respiro della Foresta

Tutti i cani muoiono soli

In tutta Italia – Lombardia compresa – sono migliaia le sale aderenti a “Cinema in festa”, basta consultare il sito ufficiale (https://www.cinemainfesta.it/cinema/) per scoprire l’elenco dettagliato dei luoghi dove il biglietto è a 3,50 euro.

Milano - Anteo Citylife

Milano - Anteo Palazzo del Cinema

Milano - Arcobaleno Filmcenter

Milano - Ariberto Teatro

Milano - Ariosto Spaziocinema

Milano - Beltrade

Milano - Centrale Multisala

Milano - Centro Asteria Milano

Milano - Cinemax San Carlo

Milano - Cineteca Milano Arlecchino

Milano - Colosseo Multisala

Milano - Delfino Cineteatro

Milano - Don Bosco

Milano - Ducale Multisala

Milano - Eliseo Multisala

Milano - Gregorianum

Milano - Il Cinemino

Milano - La Creta

Milano - Martinitt Cinema Teatro

Milano - Mexico

Milano - Notorious Cinemas Gloria

Milano - Oratorio Santa Maria Rosario

Milano - Orfeo Multisala

Milano - Palestrina

Milano - Plinius Multisala

Milano - Rosetum

Milano - San Paolo

Milano - Teatro Oscar

Milano - The Space Odeon

Milano - Uci Cinemas Bicocca

Milano - Uci Cinemas Certosa

Abbiategrasso - Al Corso

Arese - Cinema Teatro Arese

Assago- Uci Cinemas Milanofiori

Bellinzago Lombardo - Arcadia Bellinzago Lombardo

Bollate - Cinema Auditorium San Giovanni Bosco

Bollate - Splendor

Bresso - Cinema Teatro San Giuseppe

Busto Garolfo - Cinema Teatro S.R.C. Oratorio Sacro Cuore

Cernusco sul Naviglio - Teatro Agorà

Cerro Maggiore - The Space Cerro Maggiore

Cesano Boscone - Cristallo

Cinisello Balsamo - Cinema Teatro Pax

Cinisello Balsamo - Cinema nel Parco Villa Ghirlanda

Cologno Monzese - Cinema Teatro San Marco

Cologno Monzese - Cineteatro Peppino Impastato

Corsico - San Luigi

Cusano Milanino - Cinema Teatro San Giovanni Bosco

Garbagnate Milanese - Italia e Arena

Gessate - San Giovanni Bosco

Gorgonzola - Sala Argentia

Inzago - Nuovo Giglio Cinema Teatro

Legnano - Sala Ratti

Locate di Triulzi - Sala della Comunità L’Oasi

Magenta - Cinema Teatro Nuovo

Magnago - Teatro San Michele

Melzo - Arcadia

Melzo - Trivulzio

Opera - Eduardo

Paderno Dugnano - Area Metropolis 2.0

Paderno Dugnano - Le Giraffe Multisala

Pantigliate - Centrale

Pioltello - Uci Cinemas Pioltello

Rho - Auditorium Comunale Padre Reina

Robecco sul Naviglio - Agorà

Rozzano - The Space Rozzano

San Donato Milanese - Troisi Multisala

San Giuliano Milanese - Movie Planet Multisala

Segrate - Sanfelicinema

Sesto San Giovanni - Cinema Rondinella

Sesto San Giovanni - Notorious Cinemas Centro Sarca

Bergamo - Arena Esterno Notte

Bergamo - Auditorium di Piazza Libertà

Bergamo - Cinema Conca Verde

Bergamo - Cinema Teatro del Borgo

Bergamo - Cineteatro Colognola

Bergamo - Qoelet

Bergamo - Studio Capitol Multisala

Albino - Nuovo Cineteatro

Albino - San Filippo Neri

Almè - Oratorio Cortile

Almè - Sala San Fermo

Alzano Lombardo - Cineteatro Aladino

Azzano San Paolo - Uci Cinemas Orio

Bolgare - Cineteatro Don Bosco

Branzi - Cinema di Branzi

Calcinate - Sala della Comunità

Calusco d’Adda - Cineteatro San Fedele

Casazza - Sala della Comunità

Castione della Presolana - Cinema Presolana

Castione della Presolana - Teatro agli Abeti

Chiuduno - Cinema Teatro Nuovo

Clusone - Cinema Garden

Costa Volpino - Iride-Vega

Curno - Uci Cinemas Curno

Fara Gera d’Adda - Cinema Oratorio San Luigi

Gandino - Loverini

Gorle - Cineteatro Sorriso

Mozzo Cineteatro Agorà

Nembro - Cineteatro San Filippo Neri

Osio Sopra - Auditorium San Zeno

Osio Sotto - Sala della Comunità Monsignor Vincenzo Savio e Arena

Romano di Lombardia - Sala Monsignor Rivellini

Romano di Lombardia - Starplex Romano di Lombardia

Schilpario - Prealpi

Selvino - Cinema Stella Alpina

Seriate - Arena Estiva

Seriate - Cineteatro Gavazzeni

Sorisole - Sala Della Comunità Agorà

Stezzano - Arcadia Stezzano

Stezzano - Sala Eden

Torre Boldone - Cinema Gamma

Trescore Balneario - Cinema Teatro NuovoTreviglio

Treviglio - Anteo Spaziocinema

Urgnano - Cinema Teatro Cagnola

Val Brembilla - Sala della Comunità

Villa di Serio - Don Bosco Villa Di Serio

Villa d’Ogna - Cineteatro Forzenigo

Zogno - Cinema Trieste Zogno

Brescia - Cinema Teatro Sereno

Brescia - L’Eden d’Estate

Brescia - Nuovo Eden

Brescia - Oz Multisala

Brescia - Src Colonna

Brescia - Srcs Giulia

Brescia - Sociale

Agnosine - Giovanni Paolo II

Bagnolo Mella - Teatro Pio XI

Bienno - Cinema Oratorio San Giovanni Bosco

Capriolo - Gemini

Collebeato - Sala San Filippo Neri

Darfo Boario Terme - Garden Multivision

Edolo - Cinema Teatro San Giovanni Bosco

Erbusco - Arcadia Erbusco

Esine - Cinema Oratorio San Giovanni Bosco

Gardone Val Trompia - Cinema Teatro Inzino

Ghedi - Il Gabbiano Sala Della Comunità

Lodrino - San Luigi

Lonato del Garda - King

Lumezzane - Teatro Astra

Manerbio - Politeama

Montichiari - Cinema Teatro Gloria

Nave - Sala Della Comunità San Costanzo

Ome - Src Santo Stefano

Palazzolo sull’Oglio - Cinema Teatro Aurora

Pavone del Mella - Cinema Teatro Aurora

Pontoglio - Teatro Oratorio San Giovanni Bosco

Provaglio d’Iseo - Cinema Teatro Pax

Roncadelle - Src Aurora

Sale Marasino - Sala della Comunità Cinema Teatro Sebino

Salò - Cinema Teatro Cristal

Serle - San Domenico Savio

Temù - Alpi

Verolavecchia - Teatro Montini

Como - Cinelandia Como

Como - Teatro Nuovo

Albavilla Cine Teatro della Rosa

Appiano Gentile - Cineteatro San Francesco

Arosio - Cinelandia Park Arosio

Cantù - Fumagalli

Erba - Cinema Excelsior

Menaggio - Cinelario

Montano Lucino - Uci Cinemas Como

Cremona - Chaplin

Cremona - Filo

Cremona - Spaziocinema Cremona Po

Castelleone - Giovanni Paolo II

Crema - Portanova

Ostiano - Cinema Don Rosa

Spino d’Adda - Cinema Vittoria

Lecco - Cineteatro Palladium

Calolziocorte - Cinema Auditorium

Carenno - San Pio X

Casatenovo - Auditorium

Cernusco Lombardone - Teatro San Luigi

Costa Masnaga - Teatro Concordia

Dervio - Paradise

Galbiate - Cine-Teatro Cardinal Ferrari

Merate - Manzoni

Olgiate Molgora - Oratorio San Giuseppe

Olginate - Cinema Teatro Jolly

Osnago - Don Giuseppe Sironi

Pasturo - Src Bruno Colombo

Valmadrera - Cinema Teatro Artesfera

Lodi - Fanfulla

Lodi - Moderno

Pieve Fissiraga - Cinelandia Multiplex

Mantova - Cinecity Multiplex

Mantova - Cinema Mignon

Mantova - Il Cinema del Carbone-Oberdan

Mantova - Multisala Ariston

Asola - Cinema San Carlo

Castel Goffredo - Cinema Teatro San Luigi

Castiglione delle Stiviere - Supercinema

Curtatone - Starplex Curtatone

Revere - Cinema Ducale

Sermide e Felonica - Cinema Capitol Multisala

Suzzara - Dante

Suzzara - Politeama

Monza - Capitol Spaziocinema

Monza - Sacro Cuore

Monza - Cineteatro Triante

Monza - Villoresi

Arcore - Cinema Teatro Nuovo Arcore

Bellusco - San Luigi

Besana in Brianza - Edelweiss

Biassono - Cineteatro Santa Maria

Bovisio-Masciago - La Campanella

Brugherio - Cinema Teatro San Giuseppe

Busnago/Cornate d’Adda - Movie Planet Centro Commerciale Il Globo

Carate Brianza - Cineteatro L’Agorà

Cesano Maderno - Excelsior Cinema&Teatro

Concorezzo - Cineteatro San Luigi

Cornate d’Adda - Cinema Ars Sala Oratorio

Lentate sul Seveso - Cinema Teatro Sant’Angelo

Lesmo - Piccolo

Lissone - Terragni Palazzo

Lissone - Uci Cinemas Lissone

Macherio - Pax

Ronco Briantino - Cinema Pio XII Oratorio

Seveso - Politeama 1945

Sovico - Cinema Nuovo Sovico

Trezzo sull’Adda - Cineteatro Il Portico

Varedo - Teatro Ideal

Villasanta - Cineteatro Astrolabio

Vimercate - The Space Vimercate

Montebello della Battaglia - The Space Montebello della Battaglia

Parona - Movie Planet Multisala

San Martino Siccomario - Movie Planet Centro Commerciale Bennet

Sondrio - Starplex Sondrio

Aprica - Cinema Aprica

Chiavenna - Cineteatro Victoria

Chiesa in Valmalenco - Cinema Bernina

Morbegno - Iris

Morbegno - Cinema Teatro Pedretti

Morbegno - Cinema Tre

Tirano - Cinema Mignon

Varese - Filmstudio ’90

Varese - Impero Multisala

Varese - Nuovo

Besnate - Cinema Incontro

Bisuschio - Cinema San Giorgio

Busto Arsizio - Cinema Teatro Lux

Busto Arsizio - Cinema Manzoni

Cassano Magnago - Giovanni XXIII

Castellanza - Teatro Dante

Gallarate - Cinelandia Gallarate

Gallarate - Delle Arti

Gallarate - Nuovo

Gavirate - Multisala Electric

Germignaga - Italia

Grantola - Mignon

Saronno - Silvio Pellico

Tradate - Piccolo Teatro Cinema Nuovo

Tradate - Starplex Tradate

Uboldo - Cinema Teatro San Pio