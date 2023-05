Carlo Motta, chi è il fidanzato di Helena Prestes. L’amore confessato all’Isola dei Famosi

Milano, 3 maggio 2023 – Nuova puntata dell’Isola dei Famosi – reality show condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi – , martedì 2 maggio, in prima serata su Canale 5. Tra una sorpresa e una sfida, tra una litigata e un abbraccio, tra un’eliminazione e un nuovo arrivo, spazio all’ultima settimana vissuta dai naufraghi. Particolare attenzione a Helena Prestes, modella itali-brasiliana che si è trasferita a Milano da giovanissima e che ora vive tra il capoluogo lombardo e Parigi.

Dopo due settimane di permanenza sulle spiagge dell'Honduras, le mancanze hanno iniziato a farsi sentire sempre di più. E non si tratta solo di cibo, trucco e doccia. Proprio nel corso degli ultimi giorni, a lasciarsi andare ad un momento di sconforto è stata Helena la quale ha confessato ai suoi compagni di sentire tanto la mancanza di una persona: Carlo Motta.

“Carlo è una persona speciale. Nella mia vita lui c'è sempre", ha esclamato in una clip e ha aggiunto “Vorrei parlare con lui. Sento nel cuore delle piccole cose oggi che mi mancano e a cui voglio dare più valore di prima, più attenzione”. Poi, ha rivelato: “È la prima volta che piango perché mi manca lui. Sono innamorata e non lo sapevo”.

Nonostante la “confessione” di Helena, durante la puntata di ieri sera, in un primo momento i due non hanno reso nota la loro relazione. Carlo è infatti stato invitato in studio da Ilary Blasi perché Helena continuava a parlare sull’isola di un “amico speciale”. E anche il giovane modello si è presentato così, senza sbilanciarsi troppo. Almeno all’inizio.

Curiosa di scoprire di più, Ilary ha però posto una domanda ben precisa alla naufraga: “Ma lui è il tuo fidanzato?”. “Diciamo che è complicato, io ho paura delle relazioni. Però lui è sempre lì per me. Ci stiamo frequentando. Fino a prima di venire qui uscivamo. Mi piace e mi manca. Se è il mio fidanzato? Sì, credo di sì, dai siamo fidanzati. Il fatto è che ho paura di dare i nomi alle relazioni. Abbiamo una storia un po’ delicata. Però sono pronta, mi è mancato molto qui. L’ho pensato e vuol dire tanto”, ha detto la modella.

A questo punto, Ilary ha deciso di mettere in contatto i due ragazzi che, tra saluti e sorrisi smaglianti, non sono riusciti a nascondere la loro emozione. “Mi manchi tantissimo, ti guardo sempre”, ha esclamato Carlo. E ha aggiunto :“Ti amo tantissimo e penso che tu sia la donna della mia vita” dichiarando così i suoi sentimenti.

Carlo Motta ha 37 anni ed è nato a Monza. Oggi vive a Milano e lavora come modello. Su Instagram il suo account ‘mottacarlo’ ha 4.238 followers. Pochissimi i post dedicati alla vita privata, nessuno con la fidanzata. Sulla sua pagina appaiono soprattutto gli scatti in posa per i servizi fotografici.

Stando al gossip, Carlo ha avuto un flirt con Dayane Mello, nota modella brasiliana, ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonché grande amica di Helena. Il modello ha frequentato Dayane dopo che lei si è lasciata con l’imprenditore Andrea Turino. I due giovani erano stati paparazzati a Milano.

Nonostante il modello adesso faccia coppia con Helena, la modella brasiliana non nutre nessun rancore. Anzi, l’ex gieffina sta supportando l’amica nell’avventura a L’Isola: “Qualsiasi cosa accada, quando accadrà o come accadrà, io sarò sempre qui con te! Non c’è niente al mondo che mi faccia stare lontano da ciò che abbiamo, o che mi costringe ad andarmene, davvero! Ogni volta che vuoi la mia compagnia, la mia presenza o semplicemente un abbraccio, puoi chiamarmi: sono qui!”.