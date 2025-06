Carabinieri: nell’arte e nella storia

Una mostra dedicata ad un anniversario importante, 211 anni della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nell’appartamento dei Principi di Palazzo Reale va in scena “Sempre, ovunque. 211 anni di storia dei Carabinieri tra arte, cinema e società”, un progetto articolato che racconta la presenza di questa istituzione nella storia delle arti del nostro Paese, dalla pittura, al cinema, alla letteratura. Promossa da Comune di Milano e Arma dei Carabinieri, e organizzata da Palazzo Reale e Triennale Milano, la mostra è curata da Damiano Gullì, curatore per arte contemporanea e public program di Triennale Milano, e resterà aperta ad ingresso gratuito fino al 26 giugno. Attraverso un’ampia selezione di materiali d’archivio, audiovisivi e opere d’arte, la mostra ripercorre il legame tra i Carabinieri e Milano, fin dal loro primo arrivo in città, nel 1859, a Palazzo Cattaneo, sede del Comando della Legione Carabinieri Lombardia, nell’attuale via della Moscova. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni a partire dalla ricostruzione della presenza dei Carabinieri a Milano attraverso importanti ‘segni’ architettonici e con le opere di Ottone Rosai, Pietro Annigoni, Sandro Chia, Mimmo Paladino, Francesco Clemente, Marco Lodola e Michelangelo Pistoletto.