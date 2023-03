Blanco farà un duetto con Mina: la canzone anticiperà il nuovo disco del cantante

Blanco e Mina in una foto del 1972

Si potrebbero chiamare la Tigre di Cremona e il Ragazzo di Brescia. Blanco e Mina faranno molto presto un duetto insieme in un singolo che anticiperà l’uscita del nuovo album del giovane. Questo segna un grande ritorno per Blanco dopo la figuraccia al festival di Sanremo, in cui ha distrutto a calci i mazzi di fiori sul palco per un problema tecnico all’audio. Dopo i fischi e le polemiche, potrebbe essere questo incontro inaspettato tra i due grandi cantanti lombardi a cambiare la rotta.

È stato Blanco a fare la proposta a Mina, e lei ha accettato. D’altronde, lei aveva già mostrato apprezzamento per il giovane cantautore: l'anno scorso aveva fatto sapere, per mezzo del figlio Massimiliano Pani, che la sua canzone preferita del festival era proprio Brividi che consegnò la vittoria a Blanco in coppia con Mahmood.

Il singolo, stando alle anticipazioni del quotidiano romano, dovrebbe uscire il 14 aprile, primo capitolo del nuovo album di Blanco. Sembra che proprio grazie a Pani, produttore della madre da tempo, Blanco sia riuscito a far arrivare il suo singolo a Mina, che potrebbe inserirlo nel suo nuovo album di inediti in uscita in primavera. Ancora top secret il titolo della canzone, che sarebbe ancora in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese del produttore di Blanco Michelangelo.