Bergamo Jazz. Mare Nostrum apre il trittico

La grande musica sbarca a Bergamo. Tre concerti di respiro internazionale che vanno ad aggiungersi alla consueta programmazione di Bergamo Jazz di marzo, tre eventi speciali per ricordare i 25 anni dalla scomparsa di Filippo Siebaneck – per decenni uomo di cultura, ex presidente dell’Azienda autonoma del Turismo, uno dei motori della Rassegna internazionale del Jazz, di cui Bergamo Jazz è l’erede naturale – organizzati nell’ambito dell’iniziativa promossa al Lazzaretto dall’assessorato alla Cultura. Fondazione Teatro Donizetti e Bergamo Jazz, insieme al Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, portano nel capoluogo orobico artisti di grande prestigio che riflettono la lunga tradizione dei due più importanti festival musicali.

Si inizia stasera alle 21,30 con il super trio Mare Nostrum, che allinea la tromba di Paolo Fresu, uno dei più amati jazzisti italiani, la fisarmonica del francese Richard Galliano e il pianoforte dello svedese Jan Lundgren. Una fusione tra diverse influenze, dalla musica folk alla classica, dalla canzone d’autore francese al jazz. Sullo sfondo il mare Mediterraneo, da sempre incrocio di culture, di storie antiche e moderne, simbolo di dialogo fra i popoli, ma anche di terribili tragedie di stretta attualità.

Bergamo Jazz al Lazzaretto proseguirà giovedì 10 luglio con il concerto del vocalist americano Kurt Elling e dei connazionali Yellowjackets: l’incontro tra il principale esponente odierno del canto jazz declinato al maschile e una delle band più iconiche dell’area jazz-fusion, avverrà nel solco della musica dei Weather Report. Infine, venerdì 18 luglio, Bergamo vedrà il ritorno, dopo oltre 50 anni dal suo precedente concerto in città, di Herbie Hancock, una delle stelle del firmamento musicale mondiale. Il celebre pianista e tastierista statunitense si esibirà al Lazzaretto alla guida di una band composta dal trombettista Terence Blanchard, dal chitarrista Lionel Loueke, dal bassista James Genus e dal batterista Jaylen Petinaud.

Michele Andreucci