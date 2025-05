Archeologia del Presente. Anteprima del Festival

La Fondazione Luigi Rovati inaugura l’edizione zero del festival Archeologia del Presente, ideato da Marco Bracconi e Giulia Zanichelli. Il progetto nasce per interrogarsi su come chi verrà dopo di noi guarderà alla nostra epoca: da qui l’idea di un festival che esplori, in chiave archeologica, la contemporaneità. Come anteprima del festival, che si terrà a giugno, domenica dalle 15 si terranno due appuntamenti dedicati all’archeologia della musica, con un ideale rimando alla mostra in corso Echoes. Origini e rimandi dell’art rock britannico.