Aprile 1984, la prima lettera all’ex allievo in cella

Milano, 16 aprile 1984

Carissimo Arrigo,

ti ricordi del tuo vecchio (allora giovane) professore della quinta ragioneria? Sono sempre io, ormai dal 1965 a Milano, a occuparmi di questa rivista e delle edizioni Ares. Da tempo desideravo scriverti, anche se molto tardi ho appreso del tuo coinvolgimento nella triste storia. Sai che già allora non condividevo molte tue idee, e ancor meno quelle che successivamente si sono aggiunte. Ma ti ho sempre stimato e, sia pure unilateralmente, ho continuato a sentirti amico. Recentemente ho sfogliato la collezione di Fogli a cui anche tu avevi occasionalmente collaborato.

Non so se ti fa piacere che io emerga con queste righe dalle nebbie del passato (come si dice nei feuilletons), e non mi dilungo perché non vorrei che tu scambiassi per compassione quello che per me è affetto. Se hai piacere e se puoi farlo, dimmi qualcosa. Potrei mandarti dei libri, scriverti, qualche volta venirti a trovare (vengo a Roma abbastanza spesso: chissà se è possibile vederti, non conosco le regole).

In ogni caso, sappi che non sei solo.

Un affettuoso abbraccio

dal tuo Cesare Cavalleri