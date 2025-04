Aperta la call del Milano Film Fest. Il direttore sarà Claudio Santamaria

Sarà l’attore Claudio Santamaria il direttore artistico della prima edizione del Milano Film Fest, in programma dal 3 all’8 giugno, mentre il programma musicale sarà curato da Manuel Agnelli col suo laboratorio “Germi“.

È aperta la call rivolta ad associazioni, organizzazioni, fondazioni, spazi culturali, negozi, terzo settore che possono proporre un proprio evento per il calendario “off“ della rassegna, gratuitamente, candidando il proprio progetto entro il 15 maggio all’indirizzo https://www.milanofilmfest.it/candida-evento/.

Sono aperte anche le candidature per entrare nello staff come volontari (https://www.milanofilmfest.it/call-volontari/), partecipando alla prima edizione del festival cinematografico urbano e diffuso tra cinema, teatri, piazze e vie di Milano (con quartier generale al Piccolo), ideato dalla Fondazione Milano Film Fest che unisce quattro realtà cittadine (Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude e Perimetro), in collaborazione col Comune.