Al Teatro Menotti l’ex magistrato de Magistris presenta le trame e i segreti dei “Poteri occulti“

Lunedì alle 18.30 al teatro Menotti (in collaborazione con la libreria Centofiori) Luigi de Magistris presenterà Poteri occulti (Fazi editore) in dialogo con Gianni Barbacetto. Protagonista da magistrato di scottanti inchieste su corruzione e criminalità organizzata, Luigi de Magistris in questo libro evidenzia come la Repubblica italiana, da decenni, sia condizionata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri costituiscono un sistema spesso criminale e sempre più pervasivo, che intreccia mafie, massonerie più o meno deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e perfino settori della magistratura: de Magistris ricostruisce "il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana: un vero e proprio “golpe perenne” contro la Costituzione e la democrazia". Nonostante la forza di questo sistema criminale, "esistono ancora servitori dello Stato che hanno lottato e continuano a lottare per difendere legalità e giustizia, pagando spesso un prezzo altissimo". Analizzando fatti e vicende, Poteri occulti cerca di svelare le profonde connessioni tra politica, affari, criminalità e poteri segreti. E al contempo il libro è un appassionato appello per un risveglio politico, etico e civile.