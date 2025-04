A Villa Arconati un salto nell’eleganza dell’epoca Regency

Celebra la raffinata eleganza di inizio ’800, in occasione dei 250 anni dalla nascita della scrittrice britannica Jane Austen, il primo appuntamento della quarta edizione de "Il Filo della Storia", il progetto culturale di Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con i rievocatori de "Il tempo ritrovato" per rivivere la storia di Villa Arconati. Domani l’appuntamento è con "Regency" (età della reggenza), la stagione dei pettegolezzi, delle cronache mondane, i balli, gli abiti confezionati su misura dalla modista, il debutto in società delle giovani di buona famiglia, la ricerca spasmodica di un buon matrimonio. La raffinata eleganza che caratterizza il primo ventennio dell’Ottocento è tornata in auge recentemente grazie alla celebre e amatissima serie televisiva Bridgerton, che ha risvegliato l’interesse di molti per usi e costumi dei secoli passati. Domani nella piccola Versailles alle porte di Milano, si potrà fare un viaggio nell’evoluzione della moda che nacque durante la Rivoluzione francese e proseguì fino agli anni Venti del XIX secolo. Ad arricchire l’esperienza, i rievocatori del Circolo Società di Danza Monza e Brianza proporranno al pubblico i balli tipici dell’epoca Regency, realizzati partendo dallo studio dei Manuali di Danza dell’800. Chi lo desidera potrà cimentarsi nelle danze: un modo unico per rivivere quest’epoca e sentirsi per un giorno nobili protagonisti di un ballo in stile Bridgerton. L’attività di rievocazione è gratuita, compresa nell’acquisto del biglietto d’ingresso a Villa Arconati.

Roberta Rampini