A teater la poesia enigmatica de l’Antonia Pozzi

Fabio Wolf

A l’era nassuda chì a Milan in del 1912, fioeula de on famos avvocat e de ona contessa, la sua vitta l’è stada ona meteora che l’ha illuminaa per on moment el ciel de la Lombardia. Parlomm de l’Antonia Pozzi, incoeu famosa poetessa e fotografa, ma ai sò dì quasi scognussuda. La comincia a scriv de tosetta e la studia al Manzoni, indove la se innamora del sò professor de greco, ma el papà el voeur no e l’amor infelis la ispirerà in la scrittura.

La se laurea in del ’35 cont el gran professor de Estetica Antonio Banfi. La scriv poesie, diari, lettere e la coltiva la fotografia, ghe pias la bicicletta e camminà in montagna, soratutt là vesin a Pasturo, indove gh’è la villa Pozzi.

In la soa breve vitta l’ha mai pubblicaa nient, forsi el papi anca stavolta el voreva no. Solament dopo la soa mort, a 26 ann, in del ‘38, in d’ona nott de nev in del praa dinanz a l’Abbazia de Ciaravall, vegnen foeura i sò scritt e allora anca el Montale el resta abbagliaa di sò paroll. A lee l’è dedicaa el spettacol che l’è in scena al

delizios teater Gerolamo, “L’infinita speranza di un ritorno” scrivuu giò e interpretaa de l’appassionant

Elisabetta Vergani che l’è mattatris in la scena cont la musica original del pianista Filippo Fanò per la regia del

Maurizio Schmidt. Per approfondì la conoscenza de ona poetessa ancammò enigmatica, per capì cossa l’è la

poesia “vissuta tutta dal di dentro”, basta andà a teater, e poeu, el Gerolamo, dirett del Piero Colaprico, l’è semper on bel vedè.