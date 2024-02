Week-end del 16, 17 e 18 febbraio: Carnevale, teatro ed eventi nei manieri. Cosa fare a Legnano e nll’Altomilanese

Legnano (Milano), 16 febbraio 2024 - Fine settimana di eventi per il Legnanese. Ecco come trascorrere le giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio.

Teatro

Questa sera l’appuntamento con Stefano De Martino è sul palco del Teatro Galleria di Legnano. C’è lo Stefano che racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile. C’è lo Stefano ‘crooner’: insieme agli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo. C’è lo Stefano danzatore e tanto altro.

A Legnano questa sera Davide Van De Sfroos presenterà i suoi brani storici e le canzoni contenute nel nuovo album di inediti “Manoglia“. Una nuova e straordinaria occasione per il cantautore per abbracciare ancora il suo pubblico, per camminare tra strade e persone che collegano un passato fatto di memorie, nostalgie, storie, valori ed esperienze a cui continuare ad attingere e a rendere omaggio, il presente come spazio e momento di equilibrio, di presa di fiato e di coscienza e come terreno di speranza e un futuro che non si può prevedere né manovrare ma che tiene sicuramente lo sguardo e le intenzioni a tempi lontani. Appuntamento dalle 21 al Teatro Tirinnanzi.

Sul palco del Teatro Galleria sabato 17 febbraio il rock e dalla poesia di Fabrizio De Andrè per il quarantennale dei live del cantautore genovese: la PFM canta De André Anniversary.

I manieri di Legnano

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio si terrà, presso il Maniero di san Bernardino, di via Somalia, la Sagra dell’Ossobuco e della Cotoletta. Un intero weekend per gustare il meglio della cucina tradizionale del Nord Italia! Sulla tavola biancorossa due protagonisti immancabili che fanno subito venire l’acquolina in bocca: ossobuco e cotoletta. Venerdì: 19.00 – 24.00 (chiusura cucina ore 22.30). Sabato: 19.00 – 24.00 (chiusura cucina ore 22.30). Domenica: 12.00 – 15.00 / 19.30 – 24.00 (chiusura cucina ore 22.30)

Oggi mancheranno esattamente 100 giorni al Palio 2024 e, come da ormai tradizione, i contradaioli di San Magno hanno organizzato la “Caccia al tesoro dei cento giorni”. Arrivata alla 6° edizione, la “Caccia dei cento”, è una caccia al tesoro per le Vie di Legnano rosso bianco rosse, partendo da Piazza San Magno, alle ore ore 20:45, nella quale saranno messe alla prova le conoscenze sulla Città. Cultura, competizione e cooperazione sono le parole chiave di questa serata; un evento per chi ama le sfide e imparare cose nuove divertendosi in compagnia. Per informazioni e adesioni contattare 329 474 9278.

Carnevale

Sabato 17 febbraio la Contrada di San Magno a Legnano si prepara a festeggiare il Carnevale, che piace ai piccoli ma anche ai grandi. Alle 14:30 inizierà la festa per i bambini con giochi, spettacoli e trucchi di magia che vi faranno immergere nello spirito unico e divertente di questa festività. Per concludere in bellezza gusteremo tutti insieme una deliziosa e colorata merenda. Per informazioni e adesioni contattare Alessia (340 308 4413) o Patrizia (339 416 3892). Chi ha detto che il Carnevale è solo dei bambini? I contradaioli rosso bianco rossi hanno pensato ad un evento per tutte le età, infatti, dalle ore 20:30, ci sarà la cena animata a tema Music Icons. Travestimenti da idoli musicali, buon cibo, musica, giochi e tante risate caratterizzeranno la serata! Per informazioni e prenotazioni contattare il nostro scudiero Riccardo (329 474 9278).

Sabato 17 febbraio, dalle ore 14.30 alle 16.30, festa di Carnevale nel parco della biblioteca di Legnano con laboratori d’arte liberamente ispirati alle opere di Mirò, tanti libri, letture animate e baby dance. Tutti in maschera in Biblioteca per una festa della biblioteca più colorata dell’anno! Iniziativa in collaborazione con Stripes Cooperativa Sociale Onlus. Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Il carnevale di Parabiago prenderà avvio, sabato 17 febbraio, alle ore 10, da piazza Mercato. Frittelle, giochi e musica accoglieranno le maschere, pronte a sfilare dietro ai carri allegorici, in partenza dalle ore 14.30, verso piazza Maggiolini. “Carnevaliamo 2024”, è un evento promosso in collaborazione e con la partecipazione delle scuole primarie e dell’infanzia degli Istituti di via IV Novembre e via Legnano, nonchè con i corpi musicali cittadini “Santo Stefano” e “San Lorenzo”, la Parrocchia di Ravello e la Compagnia di una radio locale.

Il Carnevale dei ragazzi di San Vittore Olona. Appuntamento sabato 17 febbraio, dalle ore 14.30, in piazza Mercato tra coriandoli e stelle filanti, laboratorio truccabimbi, ritrattista-caricaturista ed ancora maschere, maghi e sputafuoco per un sabato scoppiettante.

La Comunità Pastorale S. Fermo, gli Oratori e l’Associazione Facciamo Quadrato, con il patrocinio del Comune di Nerviano, organizzano sabato 17 febbraio una grande festa di Carnevale. Il ritrovo è alle ore 14.30 presso Maria Madre della Chiesa (in Via dei Boschi) per gli Oratori Santo Stefano e Maria Madre della Chiesa e in Via Cadorna per gli Oratori di Sant’Ilario e Garbatola. Alle 15.00 partenza della sfilata per le vie cittadine. Alle 15.30 arrivo in Piazza Italia dove ci sarà una grande festa con musica, animazione, chiacchiere e giochi per tutti. La festa non ha un tema specifico, siete tutti invitati a liberare la fantasia …. travestiti da ciò che vuoi.

Le mostre

Al Leone da Perego di Legnano parte l’esposizione “Alle radici del territorio. La necropoli dell’età del Bronzo di Canegrate a 70 anni dallo scavo”.La mostra resterà esposta fino al marzo prossimo.

Sabato 17 febbraio, alle ore 16, al Cinema Ratti di Legnano “Palladio e l’armonia immaginata”. Andrea Palladio è il genio che rivoluzionò più di ogni altro il concetto di architettura nell’Europa del XVI secolo. La sua produzione ha segnato profondamente il territorio di Vicenza, lasciando capolavori unici al mondo e modificando per sempre il pensiero dell’architettura occidentale

Le conferenze

Canegrate: la sezione Anpi di Canegrate, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Centro Filippo Buonarroti, organizza in occasione del Giorno del Ricordo, una conferenza in cui si parlerà di Fascismo, Foibe, Esodo. Relatore il Prof. Giancarlo Restelli con la partecipazione di Cristina Venturini, della scuola di musica Primo Piano. Venerdì 16 febbraio, alle ore 20.45 presso Polo Culturale “Catarabia” in P.za Unità d’Italia 2 a Canegrate. Il terzo appuntamento della seconda edizione di “Assaggi d’Arte”, ciclo di conferenze dedicate ad artisti e città d’arte italiane con degustazioni di cibi e vini locali d’eccellenza ispirati al tema delle conferenze tenute da Ruggero Cioffi e organizzate dal Comune di Legnano in collaborazione con Slow Food Legnano, fa tappa in Veneto.

Il mercatino enogastronomico

Primavera sempre più vicina e voglia di scappare dalla città: a pochi chilometri da Milano la destinazione giusta è in quel di Morimondo. Quando? Domenica 18 Febbraio, complice l’anticiclone di San Valentino che preannuncia temperature primaverili. Dove? Nel borgo città slow e bandiera arancione del circuito Borghi più belli d’Italia. Alle porte di Milano per una gita fuori porta ricca curiosità e bellezza e occasione per darsi allo shopping enogastronomico a chilometro sincero: dalle 10, in Corte dei Cistercensi come ogni mese i produttori del Mercatino Enogastronomico della Certosa, in trasferta nel borgo arancione con le sue prelibatezze. Tentazioni e specialità d’eccellenza: le pluripremiate offelle, i salumi classici e d’oca, i formaggi e i vini dell’Oltrepo, il miele, verdure in agrodolce e confetture, distillati, prodotti siciliani, cioccolato, alimenti fermentati e zafferano a chilometro corto da Mornico Losana (Pv). Morimondo, inoltre, val bene una visita all’abbazia cistercense che sarà possibile con una guida alle 10,30, alle 15 e alle 15,30 (solo su prenotazione scrivendo a fondazione@abbaziamorimondo.it oppure chiamando lo 02 9496 1919) alla scoperta della sua lunga e affascinante storia. In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

La mostra mercato

L’associazione Culturale Rock Paradise con il locale nervianese, Operazione Artisti e Discollection, organizza la Mostra Mercato del Disco. Tanti gli espositori partecipanti, con migliaia di dischi in vinile, Cd, Dvd, gadget musicali. Possibilità di scambio dei propri album. L’ingresso è gratuito. Domenica 18 febbraio, dalle 10 alle 18 all’Old Dublin Pub in via Gaspare Cogliati, 10 a Nerviano.