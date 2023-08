Vigevano, ruba una fototrappola: denunciato

Vigevano (Pavia), 3 agosto 2023 – Gli agenti lo hanno identificato grazie alle immagini della videosorveglianza della zona. E' un cittadino extracomunitario pluripregiudicato, senza fissa dimora ma di fatto domiciliato a Vigevano, l'autore del furto di una fototrappola, il dispositivo utilizzato per cogliere sul fatto chi abbandona indiscriminatamente i rifiuti lungo le vie cittadine, che era posizionata in via Riberia.

L'uomo dovrà rispondere di danneggiamento di bene comunale. Ad accorgersi della sottrazione era stato il personale del Nucleo decoro del territorio della polizia locale che ha avviato l'indagine. Dalle immagini a disposizione si vede l'uomo che stacca la telecamera dall'apposito supporto e la lancia a terra nell'androne del cortile di via Riberia situazione al civico 18, poi la riprende e la nasconde in un anfratto che si trova alla base del palo sul quale la fototrappola era installata.