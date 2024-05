Vigevano, addio a Fausto Azzaro: guerriero dell'hockey per vincere la disabilità

Vigevano, 28 maggio 2024 - La terribile malattia contro cui combatteva non gli ha mai impedito di vivere la sua grandissima passione per lo sport e per l’hockey in particolare. Fausto Azzaro, vigevanese, se ne è andato a soli 31 anni proprio in conseguenza della distrofia muscolare di Duchenne, una malattia degenerativa che non lascia scampo.

A Vigevano era conosciuto proprio per quella sconfinata passione per lo sport. E la generosità della città qualche anno fa, appena prima della pandemia, lo aveva aiutato con una raccolta di fondi per acquistare una carrozzina attrezzata dopo che quella che utilizzava, considerato che l’hockey è uno sport duro nel quale i contatti non mancano, aveva iniziato a perdere qualche pezzo.

Fausto Azzaro in campo

Il suo sogno era stato coronato e aveva potuto continuare con la sua carriera sportiva che non avevano portato a giocare in serie A2.

L’avversario che non è riuscito a vincere è stata la malattia, con la sua progressione inarrestabile, che se lo è preso ad appena 31 anni. I funerali di Fausto Azzaro saranno celebrati domani alle 14.30 nella chiesa di San Giuseppe al Cascame.