Vigevano, Guendalina la cagnolina uccisa dai ladri: raccolti 12.500 euro

Vigevano (Pavia), 20 agosto 2024 – Saranno destinati al canile di Vigevano i 12.500 euro raccolti in qualche settimana in memoria di Guendalina, la cagnolina meticcia uccisa dai ladri che si sono introdotti nella casa dove si trovava nella notte tra il 2 ed il 3 agosto e che l’hanno rinchiusa in una vecchia lavatrice in disuso. Un episodio che ha colpito l’intera città che ha risposto in modo massiccio e concreto all’iniziativa lanciata dalla famiglia Savone che cinque anni fa aveva preso Guendalina dal canile cittadino. E proprio alla struttura di via Valletta Fogliano andranno i denari raccolti. “L’avevamo presa che aveva qualche mese – racconta Filippo Savone – Pensiamo che questa donazione possa aiutare i tanti cani che sono ospitati dal canile”. Intanto i carabinieri stanno indagando sul furto, avvenuto all’interno di un residence di via Gravellona, per risalire ai responsabili.