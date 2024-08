Per Guendalina raccolta fondi in dono al canile

Raccolta fondi online a favore del canile di Vigevano in memoria di Guendalina, la meticcia di 5 anni uccisa e poi nascosta nel cestello di una lavatrice in disuso dai ladri che la scorsa settimana si sono introdotti nell’abitazione dove viveva con i proprietari. Sono stati proprio loro, sommersi da un’onda di solidarietà, a farsi promotori dell’iniziativa che rappresenterà un aiuto per la struttura dove avevano adottato la cagnolina quando aveva pochi mesi.

La vicenda dell’inaudita violenza di cui Guendalina è rimasta vittima ha scosso la città. "La nostra speranza – dice la famiglia di Guendalina – è che questo tragico episodio possa non passare inosservato e trasformare in bene tutto il male che la nostra cagnolina ha dovuto sopportare". E la risposta dei vigevanesi è stata, come spesso accade, più consistente delle previsioni. In poche ore la raccolta fondi intitolata “Guendalina aiuta“ lanciata sul sito gofundme.it ha già superato i 3mila euro su un obiettivo fissato di 5mila.

Un aiuto tangibile per la struttura di via Valletta Fogliano, all’estrema periferia della città, che sarà oggetto di una ristrutturazione messa a punto dall’Amministrazione comunale che l’ha programmata per una spesa di 200mila euro, con la realizzazione di nuovi box in luogo di quelli esistenti che verranno demoliti, la manutenzione delle recinzioni e la realizzazione dell’impianto di riscaldamento e di quello idrosanitario. Sulla triste vicenda della cagnolina Guendalina c’è da registrare il fatto che l’Aidaa, l’Associazione italiana per la difesa di animali e ambienti, ha deciso di offrire una ricompensa di 3mila euro chi fornirà elementi utili per identificare gli autori dell’efferato gesto.

U.Z.