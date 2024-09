Vigevano: cade da sette metri mentre fa lavori in casa, muore pensionato

Vigevano 26 agosto 2024 – Non ce l’ha fatta il pensionato di 70 anni che, ieri pomeriggio intorno alle 17, è caduto dal secondo piano di un edificio di via Alfieri a Vigevano.

L'uomo è stato portato in ospedale con l'elicottero (Archivio)

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo era intento a svolgere dei piccoli lavori di manutenzione nell’abitazione di una conoscente quando, per cause che saranno accertate sulla scorta dei riscontri effettuati dagli agenti del commissariato, intervenuti sul posto con i soccorritori, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto da una altezza di non meno di 7 metri.

Quando sono arrivati il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano il pensionato era privo di coscienza e presentava gravissimi traumi. Poco lontano la scala pieghevole dalla quale è caduto e che deve avere trascinato con sé.

Immediatamente è stato allertato l’elisoccorso di Milano che è atterrato in uno spiazzo attiguo al supermercato Lidl di corso Milano, a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. L’uomo è stato trasferito al policlinico San Matteo di Pavia dove è spirato nelle ore successive. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre, come sembra probabile, l’autopsia