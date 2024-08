Cade da un ponteggio e muore a 36 anni: lutto per Marco Ponghellini nella Curva del Piacenza

È morto a 36 anni l’operaio Marco Ponghellini, precipitato da un ponteggio a Castelvetro Piacentino, a pochi chilometri da Cremona. L’incidente mortale è avvenuto lunedì mattina nell’azienda Vetreria Padana della frazione di Mezzano Chitantolo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è caduto da circa sette metri di altezza ed è deceduto sul posto.

Ponghellini, che stava lavorando come elettricista di una ditta in appalto, ha riportato gravissime lesioni e nonostante i tentativi di rianimazione non c’è stato modo di salvarlo. I carabinieri di Monticelli stanno indagando sull’accaduto per stabilire eventuali responsabilità.

Grande tifoso del Piacenza Calcio, era un membro conosciuto della Curva biancorossa. Questo il ricordo scritto su Facebook dai compagni: “Trovare le parole per scrivere è praticamente impossibile, nessuno ci poteva credere. Abbiamo perso un altro pezzo della nostra Curva, se n’è andato per tutti il Ponghe, uno che era sempre in prima linea, uno che ha dedicato la sua vita alla nostra Curva”.

Dura la reazioni dei sindacati confederati di Piacenza: “Sono notizie inaccettabili – hanno scritto in una nota Cgil, Cisl e Uil – un morto sul lavoro è un morto di troppo: occorre alzare la guardia e garantire il ritorno a casa a chi esce e va a lavorare. Da parte nostra, esprimiamo la massima solidarietà alla famiglia del 36enne e ai colleghi che hanno chiamato i soccorsi e ci mettiamo a disposizione della famiglia per qualsiasi esigenza. Basta infortuni sul lavoro, basta morti sul lavoro”.