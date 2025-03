Vandali in azione al cimitero di Rozzano Vecchio: danneggiate le tombe

Rozzano, 3 marzo 2025 – Ancora una volta un cimitero finisce nel mirino dei vandali: questa volta è toccato a quello di Rozzano Vecchio. I soliti ignoti si sono introdotti nel camposanto, probabilmente scavalcando la recinzione in una delle zone non coperte dal circuito di videosorveglianza cittadino.

"Siamo di fronte all'ennesimo atto vandalico nel cimitero di Rozzano Vecchio, un fatto mortificante per i familiari dei defunti – spiega Ermanno Valli, l’autore della segnalazione della devastazione. "È necessario un intervento immediato con l'installazione di telecamere che possano sorvegliare l'intero cimitero".

In totale, sono stati danneggiati una ventina di monumenti. In questa occasione, pare che non sia stato rubato il rame – spesso il motivo principale delle incursioni nei cimiteri – ma sono stati divelti e distrutti numerosi vasi. Ci troveremmo, quindi, di fronte a un puro vandalismo, per il gusto della devastazione.