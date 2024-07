Busto Arsizio, vandali al cimitero: devastate una trentina di tombe

Busto Arsizio (Varese), 28 luglio 2024 – Gesti inqualificabili i raid vandalici al cimitero, nei giorni scorsi bersaglio il camposanto nel rione di Sacconago. Una trentina le tombe danneggiate, i vandali hanno rotto vasi, presi a mazzate, rovesciato lumini e in alcuni casi hanno fatto razzia di rame. Tanta l’amarezza come pure la rabbia tra i cittadini che chiedono interventi urgenti per contrastare questi atti commessi da chi non ha alcun rispetto delle memoria dei defunti. “È una vergogna – ha commentato l’altro giorno l’assessore delegato ai cimiteri Mario Cislaghi – ma per il cimitero di Sacconago le telecamere non bastano, perché il muro di cinta è basso quindi i vandali scavalcano ed entrano a devastare. Serve un sistema di allarme perimetrale, per questo chiederò risorse nella variazione di bilancio per poterlo installare”. Proseguono intanto i lavori al cimitero principale in via Lonate per l’installazione delle telecamere che dovrebbero entrare in funzione entro il mese di agosto, intervento più volte sollecitato dai cittadini per i continui furti che finalmente sarà realizzato.