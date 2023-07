Maltempo a Monza, chiuso il tribunale: spostate udienze e processi

Monza - Anche il Tribunale di Monza vittima dei violenti nubifragi che si sono abbattuti in città e nel resto della Brianza.

I vigili del fuoco, dopo un sopralluogo eseguito ieri che ha evidenziato nuovamente perdite di acqua dal tetto e allagamenti per la forte pioggia, hanno chiesto alla presidente del Tribunale Maria Gabriella Mariconda di interdire fino a nuovo ordine l'accesso al palazzo di giustizia di piazza Garibaldi a tutte le attività non urgenti.

Le udienze e i processi per direttissima sono stati spostati nella vicina sede distaccata di via Vittorio Emanuele e per i dipendenti è stato previsto lo smart working fino a nuovo ordine. Accesso agli utenti ammesso soltanto per le urgenze.